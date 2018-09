Tajani e Cirio per la vendemmia in Piemonte: "Potenziamo i voucher nell'agricoltura"

«Ci siamo battuti perché venissero reintrodotti e fortunatamente il Governo lo ha fatto, ma non è sufficiente: troppo complicato accedervi e troppo ristretto il numero delle persone che possono usufruirne. Agricoltura, turismo, ristorazione: i voucher sono uno strumento che crea occupazione e senza si rischia di non aiutare i nostri giovani ad avere occasioni di lavoro»: sono le parole del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, oggi in Piemonte per parlare di agricoltura e partecipare nelle Langhe a una speciale “vendemmia”.