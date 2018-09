La risata che fa bene alla salute: il Piccolo Teatro Comico va in scena per la solidarietà

Basta scendere poco al di sotto del livello della strada, nel cuore del quartiere Santa Rita, per ritrovarsi immersi in una piccola magia. Lo scenario è quello tipico del cabaret, con un palco alla stessa altezza degli spettatori e le sedie disposta in file raccolte, intime, che danno subito l’idea di un ambiente familiare. Tanti frequentatori già si conoscono, tutti gli altri non tarderanno a diventare amici. Uniti dal filo della risata spontanea, nessuno può sentirsi estraneo all’altro. Per non parlare del ricchissimo arsenale di oltre 1500 costumi a disposizioni di compagnie teatrali, cinema, rievocazioni storiche, feste a tema: un paradiso per chi ama gli abiti provenienti da epoche passate, per sentirsi qualcun altro anche solo per una sera.

Il Piccolo Teatro Comico, costituito nel febbraio del 2002, prosegue anno dopo anno un grande progetto artistico teatrale iniziato nel 1988. Sotto la direzione di Franco Abba, è pronto adesso a una nuova stagione all’insegna del buon umore, “Backstage”, da ottobre 2018 a maggio 2019. Ben 30 spettacoli patrocinati da Città di Torino, Città Metropolitana e Regione Piemonte, e affiliati ad Aics (Associazione italiana cultura sport).

La novità di quest’anno indossa vesti solidali. Il cartellone, infatti, farà anche da supporto alla "Maratona della Solidarietà”, rivolta a chiunque voglia contribuire alla raccolta fondi a favore della Fondazione Piemontese per la cura e la ricerca contro il cancro di Candiolo.

Una rassegna molto variegata, dagli spettacoli di prosa al cabaret, ma anche magia e visual comedy. Spiccano nomi ormai celebri dopo i successi a Zelig, Colorado ed Eccezionale Veramente, come i Mammuth, che aprono la stagione il 5 ottobre con uno spettacolo che porta in scena la loro quotidianità, tra giochi di parole e sfide faccia a faccia. Un altro duo imperdibile, i Bella domanda, regaleranno al pubblico esilaranti sketch al confine tra realtà e follia (14 dicembre). O, ancora Vito Garofalo (13 ottobre) con “Humors Rumors”, che vede un curioso collezionista di rumori e stati d’animo in una città frenetica e traboccante di solitudine. Max Pisu (9 novembre) andrà invece a scavare nella quotidianità del rapporto genitori-figli, mentre Francesco Damiano (22 marzo) trascinerà lo spettatore in un vortice “Cosmikissimo”, come una nuova ed esilarante odissea nello spazio.

Tra le produzioni del Piccolo Teatro Comico, si segnalano “Un coperto in più” (dal 1° al 3 febbraio), con Franco Abba, Mauro Stante, Patrizia Pozzi ed Evelin Brocas, dove tutto ruota attorno a un’inesistente figura definita quasi un “Godot al femminile”, e un imperdibile “Don Camillo” come nessuno l’ha mai visto (dal 24 al 26 maggio), dove i leggendari personaggi di Guareschi rivivranno sul palco grazie ai professionisti della risata.

