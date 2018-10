Buon compleanno Marcos!

Grande entusiasmo e partecipazione per i 50 anni di MARCOS, storica realtà monregalese fondata nel 1968 dalla famiglia Marini, che ancora oggi la gestisce. La boutique si trova in via Sant’Agostino a Mondovì, all’interno di un palazzo del 1500 e con i suoi ambienti lussuosi e curati in ogni dettaglio, è riconosciuto luogo di culto del prodotto e della consulenza personale d’immagine.

Domenica 23 settembre presso palazzo Marcos si è svolta una festa privata con clienti e invitati del mondo della moda, i presenti sono stati allietati da musica live della ‘Oliver River jazz band’ e dalle prelibatezze degli chef stellati Davide Palluda di Canale e Massimo Camia di Barolo.

Hanno partecipato alla serata le bellissime finaliste del concorso Marcos model 2018, giunto quest'anno alla sua sesta edizione. È questo un progetto fortemente voluto dai titolari della boutique per dare ampia visibilità alle giovani aspiranti modelle di Piemonte e Liguria. Le vincitrici di questo concorso diventano testimonial di MARCOS per dodici mesi e realizzano bellissimi video e servizi fotografici, le immagini sono viste dalle più importanti case di moda italiane ed internazionali. il team di fotografi composto da Luca Gallizia, Attilio Mancino, Luca Borsotto, Alessandro Pettiti, Lorena Durante, ha potuto valutare le modelle durante una impegnativa giornata di shooting con svariati outfit. La scelta è stata particolarmente difficile, il livello di questa edizione era molto alto, i fotografi hanno deciso che due ragazze si sono distinte di più per fotogenia, espressione e personalità: Nikla Minolfi di Roccavione, prossima alla laurea in Giurisprudenza e Alessia Lanza di Frabosa, studentessa. Sono loro le vincitrici del concorso Marcos model 2018. Complimenti alle due nuove testimonial della prestigiosa boutique e a tutte le bellissime modelle. Hair & make up a cura del team Sianaba di Magliano Alpi.

Durante l’evento la t-shirt ‘special edition’ 50anniversary (rigorosamente ‘made in Italy’!) veniva personalizzata dalle sarte dell’Atelier e omaggiata agli ospiti.

Tanti sono stati i riconoscimenti che Marcos ha ricevuto durante questo anno importante: primo fra tutti l’inserimento della boutique monregalese fra i ‘the best shops’: un’esclusiva associazione che comprende solo i negozi più prestigiosi d’Italia.

Racconta il titolare Paolo Marini: “da 50 anni selezioniamo le proposte moda più esclusive, dai capi sartoriali ai brands del lusso, per uno stile classico e cosmopolita. Oggi grazie alla vendita on-line le nostre vetrine si affacciano su ogni continente e continuiamo a crescere soprattutto a livello internazionale. La nostra azienda quest’anno è diventata una società per azioni, con una ventina di addetti. Il Sole 24 ore ha selezionato Marcos spa per inserirla in una speciale lista che include le prime 400 aziende italiane che si sono distinte negli ultimi quattro anni per crescita e dinamismo. Questi ultimi anni così complicati per l’economia italiana sono stati per noi una sfida, che ci ha spinto ad investire nonostante tutto, regalandoci grandi soddisfazioni e successi”.

Buon compleanno Marcos!





Per maggiori informazioni: www.facebook.com/marcosluxurystore/

www.marcos.it/