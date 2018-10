Sulle Olimpiadi botta e risposta tra le forze politiche, dopo l'intervento del Governatore Chiamparino

"Olimpiadi non a qualunque costo. Abbiamo sempre tenuto questa linea ed a maggior ragione la confermiamo oggi. Torino ed il Piemonte non possono e non debbono essere la periferia povera di Milano e della Lombardia", sostiene il gruppo del M5S Piemonte, dopo l'intervento di oggi pomeriggio del Governatore Chiamparino durante il Consiglio regionale.

"Se la Città di Milano, a guida PD, vuole un ruolo predominante a noi non può andare bene. Invece Chiamparino ed i suoi compagni di partito sono stati ben zitti di fronte all'ennesimo tentativo di scippo (che segue di pochi mesi quello del Salone del Libro). Come se non bastasse la Giunta regionale sta facendo di tutto per regalare alla Lombardia anche l'intera provincia del VCO. Caso unico nella storia del Piemonte che rischia di rimpicciolirsi geograficamente. La subalternità dell'intero PD nei confronti di Milano è imbarazzante e non riguarda solo la vicenda Olimpiadi".