Torinoedintorni: eventi e manifestazioni del primo weekend di ottobre

Autunno: stagione di transizione, dei primi freddi, delle bevande calde e delle castagne. Ma non solo. Ad allietare, infatti, il primo fine settimana del mese di ottobre – culla, appunto, della stagione autunnale – ci saranno concerti, fiere, sagre, proiezioni cinematografiche, rassegne tematiche e molto altro.

Per quanto riguarda i primi, si inizierà questa sera – venerdì 5 ottobre – con la Talk Night de l’ARTeficIO, durante la quale Marco Biondi, uno dei padri della radio italiana, in onda da ormai quaranta anni, ripercorrerà le storie più curiose, interessanti ed emozionanti della sua carriera – tra cui l’intervista a David Bowie –, in uno scambio aperto con il pubblico. Sempre questa sera si terrà, poi, la seconda serata di inaugurazione dello storico locale Pick Up – ora restaurato e affidato a una nuova gestione –, tra le mura di via Barge 8, che hanno visto transitare innumerevoli personaggi illustri dello spettacolo, e non solo. Domani sera – sabato 6 –, invece, alle OGR andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna AfricaNow, con il duo Amadou & Mariam, che, con il loro soul vibrante, condivideranno brani contenenti messaggi di pace, respiro poetico, festa e malinconia.

Sempre cultura, ma declinata in altre sfumature, con: Murarte Closing Party, la rassegna torinese che interesserà tutto il weekend con una ricca programmazione di eventi di street art e graffiti aperta agli artisti di tutta Italia; la commedia Il terzo ospite, presso il Teatro Flacchiadi Lanzo, domani sera, che narrerà, in toni freschi e ironici, la vacanza di due giovani ragazze contemporanee; e, infine, domani e domenica, la quarta edizione del British Irish Film Fest, al CineTeatro Baretti, l’appuntamento annuale dedicato alla cinematografia d’oltremanica.

Non mancheranno, per concludere, numerose manifestazioni tematiche, tra le quali si consigliano: la Nuit Royale, che celebrerà, sempre domani sera, i fasti e le atmosfere del ‘700 con un ballo di corte dal gusto moderno, nella Galleria Grande della Reggia di Venaria; la dodicesima edizione – dedicata quest’anno a Pippi Calzelunghe – de I Portici di Carta, ossia la libreria più lunga del mondo che si snoderà, appunto, tra i portici di Torino, con due chilometri di bancarelle in via Roma, piazza San Carlo e piazza Carlo Felice; ancora, la tredicesima Festa della Polenta, ad Andrate, domenica, in occasione della quale sarà allestito il mercatino dei produttori e degli artigiani proponenti i propri prodotti tipici, tra cui formaggi, salumi, vini, ortaggi, frutta, dolci e creazioni artigianali locali; e, per finire, nella medesima giornata, la rassegna “Miele e biodiversità” presso il Castello di Miradolo, un racconto sui segreti dell’alveare e sulla produzione del miele, al fine di avvicinare gli auditori al mondo dell’apicoltura e alla comprensione dell’importanza fondamentale sia della biodiversità in natura, sia di una gestione sostenibile delle risorse del territorio.