Stamattina si corre la Half Marathon: si parte da Rivoli e si passa attraverso Collegno

Gli ingredienti indispensabili perché la Torino Half Marathon sia un successo ci sono: Torino e i Comuni della sua cintura sono pronti e i runner “scalpitano” per testarsi sul percorso più veloce d’Italia. Si corre questa mattina l’edizione 2018 della “mezza” che, organizzata da Team Marathon, si correrà per le strade del capoluogo piemontese con partenza alle 10 da Rivoli.

La Torino Half Marathon 2018 è una vera e propria festa dello sport, con diverse iniziative in programma, perché, come vuole un proverbio torinese, “A-i-è nen’d pi bel che’na facia cuntenta” (Niente c’è di più bello che una faccia contenta).



La Torino Half Marathon e la No Smoking Run-La Staffetta di Torino sono state presentate alla stampa stamattina, giovedì 4 ottobre, presso la Sala Stampa Regione Piemonte, a Torino. Sono intervenuti Alessandra Viano e Luca Vergnano, amministratori di Team Marathon, il Cavaliere Antonio Iozzo, Presidente del Consiglio Regionale Ens-Ente Nazionali Sordi Piemonte, e Luciano Gemello, personal trainer e titolare di Palestre Torino dal 1964.



La conferenza è stata tradotta simultaneamente nella lingua dei segni grazie al servizio di interpretariato di Veronica Conte, di S.C.S.- Cooperativa Segni di Integrazione Piemonte-Paolo Basso.



IL PERCORSO

#Torinoisfaster! L’hashtag fotografa perfettamente le caratteristiche del tracciato, molto veloce, appunto, e lineare. Si parte da Rivoli, corso Francia, si attraversa il Comune di Collegno per arrivare a Torino, percorrendo una storia fatta di architetture e viali, in una cornice magica, per tagliare il traguardo in Piazza Castello, nel cuore della città di Torino.



«Perché la partenza da Rivoli? – racconta Luca Vergnano, socio di Team Marathon -. Perché vogliamo regalare ai runner una partenza regale e suggestiva, grazie al castello, che poi si lasceranno alle loro spalle, ammirando, per tutto C.so Francia, la collina di Superga. Non scordiamo, inoltre, che il percorso tocca zone storiche e iconiche di Torino come la Porta Palatina e ovviamente Piazza Castello. Tra l’altro, i partecipanti prima di tagliare il traguardo faranno un vero e proprio giro della piazza, quasi fosse una pista, godendosi gli applausi del pubblico.»



Oltre che veloce Torino è “precisa al… centimetro”: il suo percorso misura esattamente 21,097 km certificati.