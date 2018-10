Il mondo è ben fatto, primo Festival delle nuova drammaturgia a Torino

Come si racconta la società di oggi attraverso la scrittura teatrale? E come si racconta non solo nella nostra nazione ma anche in altri paesi del mondo? Dal 17 al 21 ottobre a Torino si svolge la prima edizione di Il mondo è ben fatto, cinque giorni dedicati alla nuova drammaturgia internazionale, attraverso una selezione di autori e testi mai rappresentati in Italia. Letture sceniche, dibattiti con esperti del settore, installazioni artistiche, un bando a cui hanno partecipato oltre 200 drammaturghi da tutta Italia e incontri con autori che vengono da Canada, Romania, Scozia, Germania e Spagna; in questo modo il Festival intende proporre nuovi sguardi sul teatro e sulla drammaturgia contemporanea, attraverso la conoscenza e l’incontro di temi e storie che provengono da tutto il mondo. La manifestazione si svolge in tre diversi teatri a Torino: Bellarte (via Bellardi 116, Torino); Cubo Teatro (via Pallavicino 35, Torino) e San Pietro in Vincoli (via San Pietro in Vincoli 28), con ingresso di 5 euro (singolo evento), 8 euro (due eventi nello stesso giorno) e 12 euro (tre eventi nello stesso giorno).

La prima edizione di Il mondo è ben fatto – Festival di nuova drammaturgia è un progetto di Fertili Terreni Teatro (Tedacà, Il Mulino di Amleto, Acti - Teatri Indipendenti e Cubo Teatro), con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo, con il contributo dell’Istituto Cervantes di Milano. Per maggiore informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 380 8657262 e info@fertiliterreniteatro.com, oppure visitare il www.fertiliterreniteatro.com (online da lunedì 15 ottobre) o il sito www.piemontedalvivo.it

Il festival “Il Mondo è ben fatto” offre una panoramica sulla nuova drammaturgia attraverso una selezione di autori e testi inediti e mai rappresentati in Italia. Obiettivo della manifestazione è portare all’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori alcune tra le più interessanti proposte drammaturgiche provenienti dall’estero, generando occasioni di riflessione sulle tematiche trattate, le modalità di scrittura, la relazione con il pubblico e il senso stesso della scrittura per il teatro nel nostro “villaggio globale”.

Il coinvolgimento di addetti ai lavori negli eventi della manifestazione mira inoltre a generare eventuali opportunità di collaborazioni artistiche, con l’obiettivo di fornire al pubblico italiano sempre più occasioni per conoscere e confrontarsi con la drammaturgia straniera.

Cinque testi di cinque autori messi in scena da cinque differenti compagnie in tre differenti teatri. Da questi numeri parte l’organizzazione di Il mondo è ben fatto. I testi sono: Sous le Regard des Mouches (Sotto lo sguardo delle mosche) di Michel Marc Bouchard (Canada); Kollaps (Collasso) di Philipp Lölhe; Nu Regret Nimic (Non mi pento di niente) di Csaba Székely; Fuga de Cuerpos (Fuga di corpi) di M. Velasco (Spagna) e Charlie Sonata di Douglas Maxwell (Scozia). Queste opere drammaturgiche sono state selezionate dalle compagnie Tedacà, Il Mulino di Amleto, Acti Teatri Indipendenti, Parsec Teatro e Compagnia DeiDemoni, con il supporto di professionisti del settore ed enti culturali. Dopo un’accurata traduzione, visto che le opere erano inedite in lingua italiana, ciascuna compagnia ha poi lavorato in profondità su un determinato testo, per poi arrivare alla lettura scenica proposta al pubblico durante il Festiva. Per ogni mise en espace si prevedono due repliche, una delle quali sarà anticipata, o seguita, dall’incontro con l’autore del testo, invitato in Italia per incontrare la compagnia gli spettatori di "Il mondo è ben fatto".

Oltre a letture sceniche e incontri con scrittori internazionali, la manifestazione ospita la premiazione di un bando per drammaturghi over 18 e un’installazione chiamata Il mondo ben fatto, una sorta di giornalismo poetico immaginato dalla rivista Infinitesimal di Bucarest, in collaborazione con Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud / Centro Regionale di Cultura Bistrita-Nasaud (Romania).