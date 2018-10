Peste suina africana in Belgio, Coldiretti Torino chiede più controlli

Con un milione di capi destinati, per quasi la totalità, ai circuiti tutelati dei prosciutti Dop Parma e San Daniele, il settore dell’allevamento suino riveste in Piemonte grande importanza. In regione ci sono 2 mila allevamenti. A Torino 350 aziende allevano 450mila suini. In Belgio di recente sono stati individuati casi di peste suina africana, malattia virale contagiosa che colpisce suini e cinghiali. Il virus, non pericoloso per l’uomo, può essere facilmente trasmesso da un animale all’altro.