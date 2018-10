Inaugura la nuova Residenza per anziani di San Mauro Torinese

A poco più di un anno dall’apertura del cantiere, sono terminati i lavori di totale ristrutturazione della nuova residenza per anziani posta in Corso Lombardia n. 20 a San Mauro Torinese e lunedì 29 ottobre la Sereni Orizzonti aprirà le porte ai suoi nuovi ospiti. Inizialmente in apertura con due nuclei, a breve la struttura entrerà a regime con tutti i suoi 120 posti letto. Con questo avviamento, il Gruppo Sereni Orizzonti rafforza la propria presenza in Piemonte, portando a 27 il numero di residenze in Regione e affermando ancora una volta il suo interesse per il territorio.