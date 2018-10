Brigata Alpina Taurinense, Scalabrin prende il comando: "Professionalità e coesione valori fondanti"

Fedeltà, disponibilità e professionalità: sono questi i valori più volte ricordati nella piazza della Caserma “Monte Grappa”, ieri mattina, in occasione del passaggio di consegna dal Generale di Brigata Massimo Biagini a Davide Scalabrin. Un momento solenne, ma anche ricco di emozioni e riconoscenza verso tutto ciò che gli alpini rappresentano sul territorio italiano ed estero.

“Il cambio di comandante è sempre un momento di grande partecipazione emotiva – ha detto Biagini –, e rappresenta anche l’occasione per fare un bilancio su quanto da noi svolto negli ultimi tempi, manifestando in primo luogo la nostra vicinanza alla popolazione. Abbiamo operato senza risparmio, dimostrando di essere una forza su cui fare affidamento. Perché ciò che ci contraddistingue è la presenza, sempre più capillare nei territori, e l’unione. Sono fatti concreti, non semplici parole. E quando noi alpini portiamo a compimento delle operazioni, come tutto l’esercito impieghiamo energia e impegno, ma mettendoci anche un po’ più di cuore”.

Il Generale Biagini, nel corso del suo mandato, ha guidato la Taurinense in numerosi impegni nazionali e internazionali. Come ha ricordato il Comandante delle Truppe Alpine Claudio Berto, “appartiene a quella rara specie di alpini capaci di guidare le navi in porto come un faro nella notte, dimostrando che l’impossibile non esiste”. Nell’ultimo anno il Comando della Brigata e il 2° reggimento alpini sono stati occupati in Afghanistan, a Herat, mentre il 3° reggimento alpini ha operato in Iraq a Mosul e il 9° in Libia, a Misurata. Nello stesso momento in Italia si provvedeva a un incremento del personale impiegato nell’operazione “Strade Scure” in diverse località.

Accanto agli impegni operativi, sono poi proseguite senza sosta le attività addestrative di specialità, che hanno visto nel 2017 la realizzazione di un imponente raid alpinistico con oltre 1200 alpini a 2200 metri di quota. Fondamentale le esercitazioni degli ultimi mesi in stretta cooperazione con forze armate straniere, quali il British Army e l’Armeé de Terre francese. Tra le più recenti, la “Maira 2018” e la “Vardirex”, un’esercitazione su scala nazionale di protezione civile per testare il coordinamento delle istituzioni in occasione di calamità naturali.

Oltre agli interventi tempestivi in occasione di eventi climatici e geologici critici - le alluvioni nel basso Piemonte di fine 2016, i terremoti e le nevicate in Abruzzo di fine 2016 e inizio 2017 - gli specialisti del 32° reggimento genio della Brigata hanno intanto continuato l’opera di neutralizzazione di centinaia di ordigni residuati bellici in tutto il Nord Ovest.

Una particolare attenzione è stata poi data alla valorizzazione e cura del benessere individuale e familiare dei militari. Per questo a Oulx e Cesana sono stati predisposti degli alloggi in grado di soddisfare le esigenze di 27 alpini in servizio.

Il Generale Davide Scalabrin torna alla Taurinense dopo aver terminato l’incarico di Assistente Militare e Aiutante di Campo per l’Esercito del Presidente della Repubblica. “Assicuro il mio massimo impegno per onorare questo privilegio che mi è stato dato – ha detto –, e vi dedicherò energie, mente e cuore. Biagini mi affida una Grande Unità elementare efficiente e coesa, che sempre si è impegnata anche in operazioni critiche, conseguendo ottimi risultati”.