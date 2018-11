Questa la programmazione del Teatro Regio di Torino nella settimana che va dal 9 al 15 Novembre.

STAGIONE D’OPERA • MICHELE GAMBA DIRIGE “L’ELISIR D’AMORE”, IL CAPOLAVORO DI DONIZETTI CON LA REGIA ANNI ’50 DI FABIO SPARVOLI

Dal 13 al 24 novembre va in scena L’ELISIR D’AMORE di Gaetano Donizetti. Sul podio, il maestro Michele Gamba debutta nel nostro teatro dirigendo l'Orchestra e il Coro del Regio. La delicata vicenda amorosa di Adina e Nemorino, colorata di malizia, tenerezza e ironia, è ambientata in un mondo contadino, fresco e autentico che, nell'allestimento del Regio con la regia di Fabio Sparvoli, rimanda agli anni del dopoguerra italiano, pieno di ottimismo e fiducia. In questa edizione Adina ha la voce di Lavinia Bini, giovane soprano che ha già conquistato pubblico e critica per le sue interpretazioni dei capolavori del belcanto.

Nemorino è affidato a Giorgio Berrugi, Belcore è Julian Kim, mentre il simpatico imbonitore Dulcamara è Roberto de Candia. Completano il cast Ashley Milanese (Giannetta) e Mario Brancaccio (L’assistente di Dulcamara). Nel corso delle otto recite, si alternano Lucrezia Drei come Adina, Santiago Ballerini (Nemorino), Simón Orfila (Dulcamara) ed Enrico Marrucci (Belcore). Le scene sono di Saverio Santoliquido, i costumi di Alessandra Torella e le luci di Andrea Anfossi. Maestro del coro è Andrea Secchi.

Mercoledì 21 novembre alle ore 20 l’’opera di Donizetti sarà trasmessa su Rai Radio 3 in diretta radiofonica, a cura di Susanna Franchi.

SCOPERTE COSMICHE • AL PICCOLO REGIO INCONTRO CON L’ASTROFISICA JOCELYN BELL BURNELL, SCOPRITRICE DELL PRIMA PULSAR

Venerdì 9 novembre alle ore 21, il Piccolo Regio Puccini ospita la conferenza Cosmic Breakthrough. 50 anni fa la prima pulsar. Il pubblico potrà incontrare e ascoltare l’astrofisica irlandese Jocelyn Bell Burnell, scopritrice della prima pulsar (stelle di neutroni che emettono segnali radio) e recentemente insignita del prestigioso “Special Breakthrough Prize”. L’ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria sul sito https://www.eventbrite.it. Organizza Infini.to - Planetario di Torino, Museo dell’Astronomia e dello Spazio. Info: www.planetarioditorino.it.

IL REGIO IN LOMBARDIA • LE VOCI BIANCHE DEL REGIO E DEL CONSERVATORIO CON IL LUIGI MARTINALE TRIO IN CONCERTO A BUSTO ARSIZIO

Inserito nella rassegna “Eventi in Jazz 2018”, sabato 10 novembre alle ore 21, presso il Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio (Varese), si terrà il concerto che vede protagonista il Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” diretto da Claudio Fenoglio insieme al Luigi Martinale Trio (Luigi Martinale al pianoforte, Yuri Goloubev al contrabbasso e Paolo Franciscone alla batteria). Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Luigi Martinale, Claudio Fenoglio e Leonard Bernstein. Testi originali di Mauro Ginestrone. Nel corso della serata, sarà presentato ufficialmente il cd Sundials Time (Abeat for jazz, 2018), vincitore del Bando Nuove Opere 2017. L’ingresso al concerto è libero. Info - Tel. 0331.390310 e www.comune.bustoarsizio.va.it.

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 9, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 novembre: l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 3 novembre sono in programma 2 visite, alle ore 11 e alle ore 11.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Le visite sono a ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte. Sono anche previste – solo su prenotazione – visite in lingua francese, spagnola e tedesca. Info e prenotazioni: tel. 011.8815.209.

STAGIONE D’OPERA 2018-2019 • IN VENDITA GLI ABBONAMENTI GIOVANI: SCONTI DEL 40% PER GLI UNDER 30

è in corso la vendita degli abbonamenti GIOVANI UNDER 30 a 3 spettacoli (40% di sconto) e di quelli A SCELTA a 5 spettacoli è in corso la vendita dei biglietti per tutte le recite de L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti (13-24 novembre), La traviata di Giuseppe Verdi (14-23 dicembre), Roberto Bolle and Friends (29-31 dicembre), Madama Butterfly di Giacomo Puccini (10-20 gennaio) e Pinocchio di Pierangelo Valtinoni (22-23 marzo)

da sabato 17 novembre: vendita dei biglietti per tutte le recite di Rigoletto di Giuseppe Verdi, Agnese di Ferdinando Paër, La sonnambula di Vincenzo Bellini, Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev, L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini, La giara di Alfredo Casella | Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, Porgy and Bess di George Gershwin

I CONCERTI 2018-2019 • IN VENDITA I BIGLIETTI PER I CONCERTI CON L’ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO REGIO E CON LA FILARMONICA TRT

Appuntamenti di grande prestigio con celebri interpreti per una stagione sinfonico-corale di respiro internazionale è in corso la vendita dei biglietti per tutti i concerti. I biglietti per il concerto diretto da Ezio Bosso del 17 novembre sono esauriti.

AL REGIO IN FAMIGLIA 2018-2019 • SONO IN VENDITA I BIGLIETTI PER I SEI SPETTACOLI DEDICATI AI BAMBINI E RAGAZZI E AI LORO GENITORI

Un cartellone di spettacoli, opere, concerti e teatro d’animazione a condizioni di biglietteria eccezional­mente favorevoli è in corso la vendita dei biglietti per tutti i 6 spettacoli per famiglie: L’elisir d’amore raccontato ai ragazzi (23 novembre), Valzer a tempo di guerra (28 novembre), Concerto Straordinario (5 dicembre), Pinocchio (22 e 23 marzo), Dolceamaro e la pozione magica (11 maggio) e Opera Biberon (18 maggio)

LA BIGLIETTERIA DEL REGIO

Orario: da martedì a venerdì 10.30-18; sabato 10.30-16

Tel. 011.8815.241/242

Info - Tel. 011.8815.557 e www.teatroregio.torino.it