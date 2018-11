No Tav: "L'8 dicembre grande manifestazione a Torino: continuiamo a lottare per la Val di Susa"

Il Movimento No Tav scenderà in piazza a Torino l'8 dicembre.

Alla vigilia della manifestazione a sostegno della Torino-Lione, prevista per sabato 10 novembre in piazza Castello, i contrari all'opera fanno sentire la loro voce. L'8 dicembre è una "data storica" per i No Tav, che quel giorno nel 2005 presero Venaus - in Val Susa - dopo gli scontri con le forze dell'ordine. "Da quasi 30 anni - spiegano gli attivisti contrari all'opera - promuoviamo le ragioni dell’opposizione alla Torino-Lione, con manifestazioni, azioni di lotta, studi e documentazioni, libri e conferenze pubbliche".

"In queste ultime settimane - continuano - partiti, sindacati e lobby industriali e di categoria hanno deciso di attaccare il movimento No Tav, a livello ideologico, negando quelle ragioni documentabili per anni diffuse e pensando di strumentalizzare una vicenda tanto delicata quanto fondamentale per il futuro del nostro territorio e delle nostre vite".

"Non ci siamo mai fatti ingannare e continueremo a lottare per la nostra terra e per un modello di sviluppo sostenibile per tutti", concludono i No Tav annunciando che l’8 dicembre 2018 scenderanno nuovamente in piazza a Torino per una grande manifestazione.

"Potranno scendere in piazza, aprire pagine, creare petizioni, pagare pullman.-commenta la consigliera valsusina del M5S Francesca Frediani in riferimento alla manifestazione Sì Tav di sabato - ma non scriveranno mai la storia che abbiamo scritto noi".