Riflettori per i migliori produttori delle sette note: debutta a Torino il Premio dedicato a Carlo Ubaldo Rossi

Come il bassista all'interno di una formazione che suona dal vivo: fondamentale, ma mai in primo piano. Serviva quindi un premio per trascinare sotto i riflettori quei protagonisti nascosti che troppo spesso il mondo della musica non porta alla ribalta, ma che sono fondamentali ai successi che poi tutti ascoltano e acclamano: i produttori. Ed è ciò che vuole fare la prima edizione del riconoscimento intitolato a Carlo Ubaldo Rossi , scomparso nel 2015 e che avrà la sua serata il 26 novembre alle 21 presso il Conservatorio di piazza Bodoni.

Un premio su scala nazionale, che ha fortemente voluto l'associazione nata per ricordare uno dei più autorevoli produttori italiani, al fianco di grandissimi nomi dell'universo italiano a sette note. E se all'estero il produttore è un elemento chiave (basti pensare che per il suo ultimo lavoro Jovanotti è andato a pescare un mostro sacro come Rick Rubin, che ha lavorato con Red Hot chili peppers, Slayer, System of a Down e Audioslave, per dirne alcuni), da noi si fa ancora fatica a mettere a fuoco esattamente il suo ruolo e la sua importanza.