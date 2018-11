Associazioni, enti e partiti che domani partecipanno alla manifestazione Sì Torino va avanti

Si susseguono le prese di posizione e l'annuncio di partecipazione domani alla Manifestazione Pro Tav Sì Torino avanti, da parte di associazioni, categorie ed enti, oltre che di diversi partiti politici.

"I farmacisti e le farmacie di Torino e Provincia solidarizzano con la discesa in campo delle categorie produttive, dell’associazionismo più disparato e dei semplici cittadini che domani, sabato 10 novembre, saranno presenti alla manifestazione di piazza. I farmacisti, titolari e non, come sempre continueranno a svolgere il loro indispensabile servizio anche il giorno della preannunciata manifestazione. Per questo non saranno presenti tutti in piazza ma sottoscrivono e appoggiano formalmente una protesta che merita rispetto e che può essere in gran parte compresa e condivisa, con la speranza di un cambiamento, ormai non più procrastinabile".

"Un territorio così duramente provato dalla perdurante crisi economica, come quello della Città di Torino e della sua Area Metropolitana, dovrebbe ricevere un’attenzione particolare e una possibilità di crescita che, al momento, non intravediamo all’orizzonte. Riteniamo quindi che sia lealmente da incoraggiare ogni opportunità di investimento sul territorio, sia pubblica che privata, a prescindere dai personali orientamenti politici e convinzioni ideologiche, purché finalizzata a portare sviluppo ed occupazione", concludono i farmacisti.

Dichiarazione di Silvja Manzi (Segretaria di Radicali Italiani) e Igor Boni (Coordinatore Associazione radicale Adelaide Aglietta): "Sono settimane che chiediamo alla città di organizzare tutti insieme un momento di mobilitazione di piazza per far vedere che esistono e sono numerosi Quelli del SÌ: SÌ alla TAV, SÌ al Terzo Valico, SÌ alla seconda linea della Metro, SÌ al completamento dell'Asti-Cuneo. Quindi domani ci saremo; ma ci saremo con l'amaro in bocca. L'amaro di chi da più di 15 anni sostiene la necessità di realizzare la Torino-Lione, con la lungimiranza che si ebbe nel 1857 quando partirono i lavori del Traforo del Fréjus, un'opera eccezionale per quel tempo, realizzata in meno di 15 anni, e non si poteva immaginare il livello di sviluppo dei trasporti nei 150 anni successivi".

"L'amarezza, anche, di vedere che si impone l'assenza di bandiere di partito. Per quanto ci riguarda le nostre bandiere radicali, che sono simbolo delle libertà civili, delle libertà economiche, del federalismo europeo, potrebbero a ragione sventolare in questa occasione. Verrebbe da chiedere dove erano i tanti che oggi si stracciano le vesti quando c'era chi, con le proprie bandiere, lottava e non aveva al fianco la cosiddetta società civile".