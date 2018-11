Chiude l'Art Video Store di via Livorno, una delle ultime videoteche di Torino: stasera asta simbolica dei dvd rimasti

Ha chiuso lo scorso 31 ottobre, dopo dodici anni di attività (anche se il negozio esisteva già prima, ndr), la videoteca Art Video Store di Via Livorno 10, una delle ultime di Torino a proporre il classico servizio di vendita e noleggio di DVD e Blu-Ray.

Il titolare Gerry Striano, che con grande tenacia era riuscito a trasformare una grande passione in un lavoro, analizza con grande lucidità la situazione: “Sono cresciuto – racconta - con la cultura: mio padre, napoletano, era un attore di teatro e speaker radiofonico per alcune emittenti negli anni '80, mentre il sottoscritto fin da bambino ha passato giornate intere in videoteca a cercare film da guardare. Ho deciso di lasciar perdere per le troppe tasse, avendo anche un altro lavoro part-time: con la digitalizzazione, purtroppo, produrre dvd appositamente per il noleggio non è più conveniente, per questo le case di distribuzione ci vedono come un ostacolo e non più come una risorsa”.



Alla già citata passione, si sono unite una grande competenza e una spiccata cordialità nei rapporti personali, qualità necessarie per spiccare il volo: “Nel mio negozio - continua Striano - non ci sono mai state le grandi novità che si possono trovare comodamente nei cestoni dei supermercati, ma chicche di tutti i generi e rarità anni '50 e '60 con clienti che arrivavano apposta anche dal Centro e dalla Crocetta; dopo qualche anno sapevo perfettamente le esigenze dei clienti e li sapevo consigliare alla perfezione”.

In più di dieci anni, si sprecano anche gli aneddoti curiosi, che Gerry ricorda con piacere: “Gli anziani, ma non solo, spesso mi chiedevano di aiutarli nel fare piccoli lavori legati all'elettronica, come installare un decoder per il digitale terrestre o configurare un nuovo telefono cellulare offrendomi in cambio una colazione o una birra al bar. Ho avuto anche modo di conoscere qualche pornostar grazie a un distributore che, durante Torino Erotica, veniva qui a portarmi le ultime novità del settore”.

L'importanza della presenza dell'Art Video Store per il tessuto sociale del Basso San Donato verrà omaggiata oggi, venerdì 9 novembre, al Circolo B-Locale di Via Bari (ingresso riservato ai soci ARCI), con un'asta simbolica dei dvd invenduti; una grande occasione per cultori e appassionati di accaparrarsi film di ogni genere a “prezzi stracciati” (la base d'asta sarà di 50 centesimi). A descrivere, nel dettaglio, l'iniziativa è l'oste-scrittore Luca Rinarelli: “L'idea - spiega - è quella di una grande festa di quartiere aperta a tutti, in cui ci si potrà divertire e conoscersi meglio: i film rimasti alla videoteca verranno battuti all'asta a pochissimo. Sono sicuro che Gerry ha altri progetti in canna, per cui il nostro spirito è quello di passare una serata in allegria senza piangersi addosso”.

E un progetto, in effetti, Gerry ce l'ha davvero: “Grazie a qualche conoscenza accumulata in questi anni - conclude – potrei propormi per fare la comparsa”.