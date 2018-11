Torino morde la Mela: il futuro dei nostri smartphone si è dato appuntamento sotto la Mole cercando gli eredi di Satispay (VIDEO e FOTO)

Ben 350 persone presenti, di cui metà arrivano dall'estero e 17 relatori internazionali a rappresentare mostri sacri come BBC, WeTranfer o New York Times. Tutto questo è #SwiftHeroes, il grande evento che oggi fa di Torino il centro di gravità del mondo digitale, in particolare sviluppatori, in particolare nell'universo Apple. Un vero e proprio popolo, una tribù, che raccoglie professionisti in grado di migliorare una app o crearne una da zero. E non di secondo piano è il design, legato alla necessità di rendere le risorse web sempre più fruibili. La cosiddetta "user experience".

"Il Politecnico sforna grandissimi sviluppatori - racconta Francesco Ronchi, ceo della torinese Synesthesia, società che è anche organizzatrice della giornata - ma tanti sono autodidatta. E comunque sono meno di quanti ne servirebbero". E l'obiettivo di un evento come questo, alla prima edizione (mentre ne sono stati fatti già altri per il mondo Android) è proprio fare rete, far conoscere domanda e offerta sul territorio e a livello nazionale e internazionale.

Le tendenze sono tante e suggestive. Su tutte l'assistenza vocale (da Siri in poi) che modifica l'interfaccia tra oggetto e utente. "Ma Samsung in questi giorni ha presentato il primo smartphone con schermo pieghevole", confida Ronchi. E poi app "finanziarie" (come la cuneese Satispay), quelle dedicate allo sharing (auto, bici, moto e chi più ne ha più ne metta) e tutto quello che riguarda IOT, Internet of things, ovvero gli oggetti di casa collegati e controllati via Web.

Bassissima l'età media, tra i partecipanti. Si superano a fatica i trent'anni. E mentre una classica lavagna raccoglie idee, biglietti da visita e proposte di lavoro, non si fa fatica a pensare che il futuro stia davvero passando da qui. Attualmente sono tra i 4 e i 5 milioni le app disponibili (tra Apple e Android) e gli "store" si stanno oriendando alla selezione delle proposte, tagliando quelle non più aggiornate dagli sviluppatori.

Per capire il peso specifico, si pensi che nel 2017 il mobile commerce (ovvero gli acquisti tramite smartphone) valeva in Italia 5,8 miliardi di euro, pari a un quarto dell'e-commerce totale. Una tendenza che si è sestuplicata in 5 anni. E nel 2016, a livello globale, tutta la app economy valeva 1,3 miliardi di dollari. E la prospettiva è che nel 2021 si arrivi a 1300 miliardi. E non è un errore di battitura.