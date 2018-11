Manifestazione Sì Tav, il sindaco di Venaus: "In piazza 'ndranghetisti, corrotti e responsabili dello sfascio italiano"

Parole molto forti e dure del sindaco di Venaus Nilo Durbiano sulla manifestazione Si Tav, prevista domani in piazza Castello. In un commento ad un post del responsabile organizzativo del Pd Saverio Mazza, Durbiana scrive: "Sabato senza bandiere ci saranno veramente tutti: Casa Pound, 'Ndrangheta, Pd, professionisti - liberi, servi degli incarichi, falliti o sull'orlo del fallimento - corrotti, corruttori, organizzazioni responsabili e complici dello sfascio italiano".

A replicare è Saverio Mazza (Pd), che parla di "accuse diffamanti e gravissime". E poi dichiara: "Mi spiace - aggiunge il responsabile organizzativo dem - che anche il Sindaco di Venaus si sia accodato a questo modo di far politica (con la p minuscola). Il Pd non accetta in alcun modo parallelismi con associazioni o comportamenti criminali e dunque valuterà nelle prossime ore come difendersi anche in sede giudiziaria", conclude Mazza.

"L'attacco del sindaco di Venaus, Nicolo Durbiano, ai partecipanti alla manifestazione in favore della Tav che si terrà domani a Torino è a dir poco agghiacciante. Durbiano si è abbandonato a commenti che non si confanno in alcun modo all'alto incarico istituzionale che detiene quale primo cittadino della località in Val di Susa, dimostrando di essere indegno di indossare la fascia tricolore". Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Daniela Ruffino.

"Forse ancora più grave - aggiunge - risulta la totale incapacità dell'esponente No tav di accettare idee e punti di vista differenti.Domani per le strade di Torino ci sarà la società civile che crede nell'importanza di un'opera strategica per il Paese, anche nel contesto europeo. Non si può apostrofare con termini tanto gravi quanto grevi chi semplicemente sostiene questa battaglia di crescita e sviluppo, specialmente se queste critiche aspre fino all'inverosimile rivolte ai partecipanti a una manifestazione pacifica provengono da esponenti di quel movimento No Tav che in Val di Susa è stato più volte protagonista di azioni violente e di scontri con le forze dell’ordine".