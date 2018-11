Manifestazione Sì Tav, Lele Rizzo (No Tav): "La Torino-Lione usata soltanto come pretesto per dare battaglia alla giunta Appendino"

"Non vi sembra strano che le categorie di commercianti, industriali, architetti si trovino d’accordo con il Pd e altri partiti a marciare insieme rispolverando un 'orgoglio' che non abbiamo visto in tutti questi anni passati? Oggi vedono uno spiraglio per ritornare sulla breccia e lo prendono al volo, usando la vicenda Tav per dare battaglia alla giunta Appendino". Lo ha scritto in una lettera aperta pubblicata sul sito notav.info Lele Rizzo, uno degli esponenti del movimento che si oppone alla realizzazione della Torino-Lione.

La lettera è indirizzata ai cittadini torinesi, in vista della grande manifestazione di domattina organizzata dai Si Tav. "Ci sarebbero mille motivi per manifestare contro questa giunta, che poco ha fatto di diverso rispetto al passato - scrive Rizzo - ma sicuramente non sulla decisione di esprimersi contro il Tav". E ancora: "Ma avete mai visto tutto questo schieramento scendere in piazza quando le nostre scuole cadevano a pezzi, quando le code per una visita aumentavano, quando il lavoro mancava sempre più a tanti? In tutte queste occasioni - aggiunge Rizzo - avremmo avuto bisogno di vedere tutti questi 'amanti di Torino' impegnarsi per far ripartire la città, invece erano sempre occupati a gestire il proprio 'ruolo in società', magari guardando tutti dall'alto della collina torinese".

Infine un messaggio a chi in questi anni si è schierato contro la costruzione del treno ad alta velocità. "Essere No Tav è un investimento per il futuro di tutti e tutti, lo abbiamo dimostrato più volte e lo dimostreremo fermando quest’opera inutile e dannosa".