"Né con Appendino né con i poteri forti"

"Non scendiamo in piazza con il Pd e i poteri forti che hanno ucciso Torino".

"La Signora Appendino è il peggior sindaco che la nostra città potesse avere. Tuttavia domani non saremo in piazza - con queste parole Marco Racca e Matteo Rossino, responsabili regionale e provinciale del partito, smentiscono le ultime indiscrezioni - Pur condividendo le legittime proteste degli amici del 'No ZTL', non intendiamo scendere formalmente in piazza con il Pd e il circuito di poteri forti che la sinistra rappresenta. Noi con chi ha ucciso la nostra città con degrado e povertà, non vogliamo avere nulla a che fare".