Tav, il Ministero dei Trasporti replica a Gariglio: "In attesa di perfezionare gli incarichi, la Commissione per l'analisi costi-benefici è già al lavoro"

"Gli esperti incaricati dal ministero, avvertendo il senso di urgenza trasmesso loro dal Ministro Toninelli, la scorsa estate si sono messi responsabilmente al lavoro da subito in attesa del perfezionamento degli incarichi. La loro opera, già in stato avanzato di elaborazione, darà frutti che molto presto saranno, in modo trasparente, a disposizione dello scrutinio dell'opinione pubblica". Cosi il Ministero dei Trasporti, tramite una nota ufficiale, replica al deputato del Pd Davide Gariglio che su Facebook aveva denunciato "fino ad oggi, non c’è stata alcuna commissione" per l'analisi costi-benefici per la Tav. Uno stop determinato, secondo l'esponente dem, dalla mancanza "di efficacia" degli atti di nomina degli esperti sulle grandi opere. Per il Mit si tratta della "normale dinamica che si attiva in presenza dell'obbligo di sottoporre tutte le nomine ministeriali al vaglio della Corte dei Conti".