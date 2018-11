Presidio di CasaPound in via Onorato Vigliani: "Finalmente libera dai camper"

“Questa è una sera di vittoria: dopo mesi oggi le automobili possono parcheggiare perchè la via è libera. Finalmente non ci sono più i camper dei nomadi” questo il commento di Euclide Rigato, portavoce di CasaPound per la circoscrizione 2, che continua: “Continueremo a vigilare perchè questi signori non si trasferiscano in un’altra via del quartiere o della città. Non vogliamo più degrado!”