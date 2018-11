Si Tav: voci, pensieri e giacche rosse in piazza, mentre si forma l'onda arancione (FOTO e VIDEO)

Tra i primi ad arrivare questa mattina in piazza Castello per la manifestazione Si Tav, una ventina di operai in giacca rossa della ditta Fiammengo Federico. "Ma - spiega il portavoce - aspettiamo anche altri colleghi: in tutto siamo un centinaio".

L'azienda si occupa di restauri conservativi e bonifiche di amianto - quindi non si tratta di lavoratori direttamente coinvolti da uno stop al cantiere in Val di Susa - , però non hanno dubbi: "A noi che lavoriamo nell'edilizia, la Torino-Lione serve".