Cavour, ha preso il via l'edizione 2018 di "Tuttomele" (FOTO)

Nel TuttomeleSelf, allestito il sabato e la domenica a pranzo, per agevolare i visitatori, la Pro Loco offre un assortimento di menu per un pranzo veloce e genuino con una spesa contenuta attorno ai 10/15 €uro E per tutti i golosi, le dolci frittelle di mele, la cui ricetta viene tramandata di generazione in generazione viene preparata dai volontari della Procavour e dalle Donne Rurali delle frazioni di Cavour in migliaia di porzioni, il sabato e la domenica.