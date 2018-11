CiccolatTò: ecco gli appuntamenti di oggi

Entra nel vivo l’edizione 2018 di CioccolaTò. Tanti gli appuntamenti previsti per un sabato ricco di dolcezze. In piazza San Carlo arriveranno le statue di Capitan America e di Elsa di Frozen che i pasticceri Blandino Gusella della Pasticceria Gusella di Buttigliera Alta, Franco Rossetto della Pasticceria Dolce Idea di Pinerolo e Gianfranco Rosso della Pasticceria Capitano Rosso di Torino modelleranno in diretta durante il fine settimana. Le sculture di cioccolato a grandezza naturale saranno poi donate ai bimbi dell’ospedale Regina Margherita dalla Onlus Nida (Nazionale italiana dell’amicizia). Poi si parlerà di salute, con il professor Giorgio Calabrese e con il maestro cioccolatiere Guido Gobino. Per l’aperitivo, la piazza si trasformerà in una silent disco con uno speciale cocktail di Affini al cioccolato e funghi porcini. Al via anche “Cioccolato con le Stelle”: il primo chef ad esibirsi in un show cooking a tema sarà Claudio Vicina del ristorante “Casa Vicina” di Torino. Infine la chef Maria Zingarelli del ristorante “Il Giardino” di Torino proporrà una cooking class sul tema della cucina vegetariana, vegana e per intolleranti.

Gli stand saranno aperti dalle 10 alle 24.

Ecco l’elenco completo degli appuntamenti di domani, sabato 10 novembre:

· Piazza San Carlo : Ore 10.00 -20.00

Fabbrica del CioccolaTò – Fabbrica del Gianduiotto

Laboratori e visite guidate

· Piazza San Carlo : Dalle 10.30 alle 12.30 – 14.30 -18.30

SCULTURE DEI SUPER EROI In collaborazione con : NIDA Nazionale Italiana Dell’Amicizia ( la Onlus dei supereroi e delle Principesse) Con i Maestri Cioccolatieri Blandino Gusella Pasticceria Gusella Buttigliera Alta, Franco Rossetto Pasticceria Dolce Idea Pinerolo, Gian Franco Rosso Capitano Rosso Torino

· ChocoLab : ore 11.00 -12.00 *Ingresso libero su prenotazione iscrizioni@cioccola-to.eu (max 30 posti)

CIOCCOLATO E SALUTE Talk Show Cioccolato e Salute con il Prof. Giorgio Calabrese medico specializzato in Scienza dell\'Alimentazione, Docente di Nutrizione Umana e consulente del Min. Salute e Presidente Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare il Maestro Cioccolatiere Guido Gobino.

· ChocoLab : Ore 14.00 -15.00 Ingresso libero fino esaurimento posti LABORATORIO “BAMBINI CON LE MANI IN PASTA” Laboratorio di Disegno Creativo con i colori del Cioccolato : tramite composizioni di polvere di cacao e caffe, i bambini, guidati da educatori e animatori potranno creare opere di pittura ad hoc a cura di NIDA.

· CIOCCOLATO A CORTE Organizzato da “VIAGGI A CORTE” in Collaborazione con CioccolaTò 2018.Un percorso di degustazioni nelle residenze sabaude e nei caffè storici Torinesi e per terminare in Piazza San Carlo con la visita alla Fabbrica del Cioccolato e del Gianduiotto accompagnati dai tecnici di Selmi e dai partner come Callebaut, Casa Luker e Benvenuto e dai Maestri Artigiani del Cioccolato.

Info,Orari, Percorsi e Prenotazione obbligatoria al 333-9619940 Oppure info@viaggiacorte.it - www.cioccola-to.eu

· ChocoLab : Ore 15.00 -16.00 *Ingresso libero su prenotazione iscrizioni@cioccola-to.eu (max 30 posti)

LA CUCINA VEGANA E CRUDISTA CONSIGLI PER L’USO Una Cooking Class Green con la Chef MARIA ZINGARELLI del Ristorante IL GIARDINO -Torino Persone intolleranti al lattosio e/o al glutine che desiderano variare la propria alimentazione, Vegani e vegetariani appassionati di cucina.



· Torino Golosa Speciale CioccolaTò Ore 15.30 da Piazza Castello punto info Turismo Torino con termine 17.30 circa Piazza San Carlo Fabbrica del Cioccolato e del Gianduiotto . Turismo Torino e CioccolaTò 2018 in collaborazione con SomeWere . Un itinerario nel centro storico della Città per raccontare la storia del Piemonte più antico e gustare le “golosità” nate in quell’epoca tra nobiltà e popolo, tra aneddoti, storia e curiosità! Info e prenotazioni attraverso sito turismo torino: www.turismotorino.org owww.somewhere.it tel 011 6680580 –

· Piazza San Carlo

· ChocoLab : Ore 16:00 -17.00 Clara e Gigi Padovani *Ingresso libero fino esaurimento posti (max 30 posti)

CIOCCOLATO DA LEGGERE DALLA "N" DI NAPOLEONE ALLA "N" DI NUTELLA Clara e Gigi Padovani, definiti come la "coppia fondente del food writing" ripercorrono la storia del Cibo degli Dei in Piemonte .

· ChocoLab : Ore 17.00 -18.00 *Ingresso libero su prenotazione iscrizioni@cioccola-to.eu (max 30 posti)

CIOCCOLATO CON LE STELLE – SHOW COOKING Con gli Chef Stellati Piemontesi

Chef Claudio Vicina “Casa Vicina” Torino “RAVIOLI SABAUDI” :ripieni al gianduja, salsa allo zabajone al passito di Caluso e composta di albicocche candite.

· Piazza San Carlo : Ore 17.30 Musical “ Super Eroi e Principesse”

· ChocoLab : Ore 18.00 -18.30 *Ingresso libero su prenotazione iscrizioni@cioccola-to.eu (max 30 posti)

CIOCCOLATO DA BERE Bacco & Cioccolato: DEGUSTAZIONE VINI PASSITI E CIOCCOLATO In collaborazione con: Azienda Villa Felice (Cassine) di Renata Cellerino.

CHOCO SILENT COCKTAIL PARTY

· ChocoLab : ore 18.30 -20.00 *Ingresso su Prenotazione Euro 10,00 comprende il noleggio delle cuffie

Wireless e la degustazione di Cocktail e Tapas. iscrizioni@cioccola-to.eu In collaborazione con Affini e alcuni Maestri del Gusto Vermouth si crea un Pairing Unico tra Vermouth Cioccolato& Musica un appuntamento tra musica Lounge e i Cocktail creati dai Bartender di Affini abbinati anche a Tapas dolci e salate a base di Cioccolato. Al posto del classico sistema di diffusione attraverso le casse, la musica verrà

trasmessa direttamente dalla consolle a decine di cuffie senza fili. Ciò permette a uno o più Dj di esibirsi contemporaneamente e a ogni partecipante di scegliere di ascoltare la play list preferita nella sua cuffia abbinandola al Cocktail preferito.