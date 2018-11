E’ stato presentato a Torino il libro “Compito per domani” di Nicolae Dabija

E’ stato presentato il 9 novembre al Consolato Generale della Romania a Torino il romanzo “Compito per domani” di Nicolae Dabija, tradotto in italiano da Olga Irimiciuc. Il libro è stato pubblicato in Italia in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Italia-Moldavia Onlus ed è il primo volume di Nicolae Dabija pubblicato in italiano.