Appendino alla folla si Tav: "La mia porta è sempre aperta e sempre lo resterà"

"Credo che alla luce di quanto avvenuto - prosegue l'esponente grillino - sia palese che non tutto stia funzionando al meglio nella nostra azione amministrativa, e credo sia il momento di individuare quali siano gli ambiti dove intervenire e le modalità con le quali intervenire". "Qualche mese fa avevo auspicato per la nostra azione amministrativa un cambio di passo. Credo che quella di oggi sia l'occasione giusta per metterlo in atto", conclude Chessa.



"Il M5S - aggiunge la capogruppo comunale pentastellata Valentina Sganga - non vuole sfilacciare, o ancor peggio strappare, il tessuto sociale torinese: per questa ragione fin dai prossimi giorni amplieremo i nostri sforzi affinché un dialogo costruttivo, fondato sulle legittime aspirazioni di tutti i cittadini, abbia luogo."

Ricordando la manifestazione No Tav in programma a Torino l'8 dicembre, Sganga sottolinea come l'analisi costi-benefici sull'opera "darà le necessarie risposte a tutti coloro che manifestano a favore o contro l'opera". "Di fronte a una contrapposizione così dura, che deve essere ricomposta, solo una chiara verifica scientifica potrà portare alla ricucitura del tessuto sociale.", conclude la capogruppo.



E il gruppo M5S in Regione chiosa: "Ogni manifestazione civile va sempre rispettata. Ed il gioco della politica prevede anche che alle manifestazioni aderiscano anche forze politiche, a volte cavalcandole portando bus di persone, a volte strumentalizzandole. In tutte le manifestazioni ci sono però cittadini che genuinamente portano proposte e proteste legittime. Anche noi come gruppo regionale siamo dunque aperti all'ascolto dei liberi cittadini che vogliano con noi confrontarsi su proposte di sviluppo di Torino e della Regione. Rimaniamo però convinti che l'analisi costi benefici sul tunnel di base e la nuova linea Bussoleno-Saint Jean de Maurienne debba andare avanti a sancire, speriamo, quello che abbiamo sempre ritenuto: cioè che un nuovo tunnel ferroviario non serva né per i passeggeri né per le merci. L'attuale linea è già adeguata in sicurezza, capacità e competitività, al contrario dell'infrastruttura intermodale piemontese, assai arretrata. Il M5S sta già portando avanti tutte le opere ferroviarie e non, utili al Piemonte per potenziare la logistica merci e passeggeri". "In ogni caso sin da oggi dichiariamo la nostra adesione alla manifestazione di chi è contrario al secondo tunnel in Alta Valsusa, indetta dal movimento No Tav a Torino, l'8 dicembre".