Fassino in piazza insieme ai Si Tav: "Questa è la Torino che rifiuta il declino"

"Non si può deprimere una grande città come Torino rinunciando alla Tav - ha aggiunto Fassino - la saggezza dovrebbe portare Appendino e l'esecutivo a tenere conto di questa piazza". Poi, a proposito delle polemiche sull'analisi costi benefici della Torino-Lione, ha aggiunto: "Ne sono state fatte almeno undici da Unione europea, Regione, Osservatorio sulla Tav e dai precedenti governi. Sta diventando una foglia di fico, se davvero non vogliono la Tav lo dicano chiaramente, senza rifugiarsi dietro una presunta analisi che ha già dimostrato come i benefici siano più dei costi".