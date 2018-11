Settimo Torinese, un successo il sesto "Villaggio CRI"

Dall’1 al 4 novembre il Comitato della Croce Rossa Italiana di Settimo Torinese ha visto più di 450 volontari coinvolti nel “VillaggioCRI", un momento formativo giunto alla sua VI edizione. L’evento, tenutosi presso la Scuola elementare “G. Rodari” in viale Piave, si è tenuto quest’anno in una nuova location, che ha consentito ai sempre più numerosi partecipanti di essere accolti al meglio.

Da anni il Comitato si distingue per la capacità di dare importanza alla formazione, durante il VillaggioCRI i volontari hanno infatti avuto non solo l’opportunità di accrescere le loro conoscenze nei diversi ambiti di azione in cui la Croce Rossa opera quotidianamente, ma anche quella di vivere un momento di aggregazione e confronto, che da sempre caratterizzano l’Associazione. Tra gli obiettivi fondamentali quello di creare una rete di collaborazione e di supporto sempre più solida tra le molte realtà territoriali di Croce Rossa, per continuare a operare insieme con grande passione e motivazione nell’aiutare, senza mai tirarsi indietro, chiunque ne abbia bisogno.