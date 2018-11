Idropulitrice ad acqua calda: guida all'acquisto

La prima cosa da fare è specificare che cos'è, in generale un'idropulitrice. Si tratta di una macchina che consente di rimuovere sporco ed incrostazioni da qualunque superficie solida, grazie all'impiego di un getto d'acqua ad elevata pressione. Solitamente, tali apparecchi vengono utilizzati in ambito industriale, commerciale, ma anche domestico, nel caso in cui si abbia a che fare con spazi ampi ed estesi.

Tra le più utilizzate vi è l'idropulitrice ad acqua calda, in quanto l'efficacia di lavaggio svolta da tale apparecchio, rispetto a quella prodotta dalle idropulitrici ad acqua fredda, è nettamente superiore, in quanto il calore permette di sciogliere lo sporco. Infatti, tale macchina è dotata di una caldaia, che serve per riscaldare l'acqua, che esce a temperature piuttosto elevate, in modo da riuscire ad eliminare anche il grasso, gli oli e lo sporco ostinato.

Tale tipologia di idropulitrici, è più costosa, rispetto a quella ad acqua fredda, in quanto hanno una struttura più complessa e richiede una manutenzione più attenta e costante, che deve interessare soprattutto i circuiti del bruciatore, i dispositivi di protezione dalla pressione e le tubazioni.

Perché scegliere un'idropulitrice ad acqua calda?

Le idropulitrici ad acqua calda moderne, a differenza di quelle che venivano utilizzate in passato, sono compatte, poco ingombranti, ma soprattutto maneggevoli, in modo da rendere il lavoro di pulizia più pratico e rapido. Tali prodotti sono particolarmente utili nel caso in cui si debba provvedere alla rimozione di sporco ed incrostazioni particolarmente resistenti, o per eliminare grasso ed unto.

Per raggiungere tali risultati non è necessario utilizzare livelli di pressione elevati, come avviene, invece, per i modelli ad acqua fredda. Come già specificato, è chiaro che la scelta di un'idropulitrice professionale ad acqua calda comporta una spesa maggiore. Tuttavia, è anche vero che i risultati sono nettamente superiori. Va, inoltre, specificato che i prodotti professionali, garantiscono elevate prestazioni per quanto riguarda potenza, portata e pressione.

In più possono essere dotati di una particolare funzione, pensata per favorire il risparmio: il cosiddetto sistema Eco, che consente agli apparecchi che ne sono dotati di lavorare alla portata massima, ma limitando la temperatura dell'acqua. Ciò rappresenta un vantaggio, non solo in termini economici, ma anche ambientali. Vi sono, come si può immaginare, anche dei modelli che possono essere utilizzati in ambito domestico, il cui costo è comunque sempre più elevato rispetto alle idropulitrici ad acqua fredda.

Come scegliere un'idropulitrice ad acqua calda?

Per individuare l'idropulitrice ad acqua calda migliore per le proprie necessità è fondamentale, prima di tutto, valutare il rapporto qualità-prezzo, così da avere la certezza di acquistare un apparecchio affidabile e dalle elevate prestazioni, ma ad un costo appropriato.

Per fare ciò è necessario tenere in considerazione le ditte che si occupano di tale genere di prodotti, che hanno alle spalle una certa esperienza e che hanno a cuore le esigenze del cliente e non solo il proprio guadagno. Inoltre, è importante valutare il tipo di utilizzo, ovvero se l'idropulitrice è destinata a lavori professionali o di tipo domestico, così da orientarsi su prodotti specifici, ma anche la portata, ossia la quantità di acqua ad alta pressione che la pompa riesce a muovere in un'ora.

Tuttavia, è indispensabile tenere in considerazione anche la pressione, che si riferisce alla forza con cui l'acqua esce dall'augello della lancia, nonché la potenza, che deve essere elevata, per garantire risultati ottimali, anche in caso di sporco persistente.