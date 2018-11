Lombriasco, taglio del nastro per la nuova sede della Protezione Civile

Fondata nel 2002, il Gruppo comunale di Protezione Civile di Lombriasco ha inaugurato la nuova sede in via Cesare Ponte questa mattina con il taglio del nastro da parte delle autorità locali e benedizione del Parroco.

Il gruppo è costituito da 20 volontari, 3 donne e 17 uomini con a capo il coordinatore Gaido Giuseppe, dedito a tutte le attività di grande impatto locale come ad esempio La Sagra dell’anguilla, garantisce sicurezza e necessità d’intervento per ogni situazione che ne richiede. Non solo ovviamente si occupa delle manifestazioni folcloristiche locali, ma, come ad esempio in questa prima settimana di Novembre, dove il maltempo ha portato alla quasi esondazione del Fiume Po nei terreni limitrofi al paese, ha garantito sicurezza e controllo con turni h24 da personale addestrato pronto con i mezzi, idrovore, gruppi elettrogeni, finchè non fosse dato il cessato allarme. Nel gruppo sono anche presenti 5 operatori con patente di radioamatore per comunicare via radio in caso di black out elettrico e di conseguenza telefonico/cellulare.