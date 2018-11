Torino, slittano al 2019 i lavori di riqualificazione dell'area Paracchi

Quello del 29 ottobre non è stato solo il Consiglio Comunale sulla Torino-Lione, ma anche quello che ha trattato uno dei casi attualmente più spinosi per la Circoscrizione 4, ovvero l'area Paracchi; le problematiche sono state sollevate da un'interpellanza del consigliere Silvio Magliano.

L'Assessore all'Ambiente Alberto Unia nei giorni scorsi ha risposto punto per punto ai quesiti posti dal capo-gruppo dei Moderati: per quanto riguarda l'albero caduto qualche mese fa nella Dora, la sua rimozione sarebbe possibile solamente attraverso un'operazione da 50 mila euro, attualmente insostenibile per le casse del Servizio Ponti e Vie d'Acqua e Infrastrutture del Comune.

La Polizia Municipale ha invece fatto sapere di aver svolto, per quanto di sua competenza, verifiche e controlli costanti sul decoro urbano, con quattro allontanamenti di soggetti che bivaccavano nell'area della pista ciclabile Baden Powell (attualmente chiusa, ndr) e con relativa pulizia AMIAT in vista di una futura riapertura; a differenza di quanto richiesto dai residenti, la pista non avrà le telecamere perché non sono previste dal bando AxTO per le periferie.

In conclusione, Unia ha confermato che l'area Paracchi farà parte di un progetto di manutenzione straordinaria attualmente in fase di assegnazione ma che le sue ciclabili non verranno contemplate nel progetto Green Belt, il percorso che collegherà Torino a Collegno; gli interventi riguarderanno, in modo particolare, l'area gioco, gli arredi e la pavimentazione dei giardini di Via Pianezza e verranno realizzati non prima del 2019.

Delusa dalle risposte ottenute dall'Assessore Chiara Costarella del Comitato Vivibilità Area Paracchi, da tempo in prima linea nel chiedere attenzione da parte dell'amministrazione: “Ci chiediamo – ha spiegato – se dovremo pagare noi cittadini i danni provocati da un'eventuale piena della Dora, siamo esterrefatti dal costo per togliere quell'albero. Siamo inoltre contrariati per l'esclusione della Baden-Powell dalla Green Belt e il rifiuto di installare le telecamere, in questo modo la pista continuerebbe ad essere territorio di nessuno e rifugio di tossicodipendenti che consumano ad ogni ora del giorno e della notte".

"Se così fosse, ne chiederemo la chiusura definitiva. Sulla manutenzione dei giardini siamo ugualmente contrariati, visto che i lavori continuano a slittare e a gennaio saranno tre anni dalle nostre prime segnalazioni”.

Magliano, invece, ha replicato attraverso un post pubblicato sul proprio sito personale: “A questo punto – ha affermato - non ci resta che incrociare le dita e chiedere tempistiche certe. L'area Paracchi deve essere restituita ai residenti: centinaia di cittadini hanno chiesto, con le loro firme, decoro e legalità su cui l'amministrazione è chiamata a rispondere prontamente”.