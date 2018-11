Calano i reati a Torino: -6% nel 2018. Appendino: "Grazie a tutte le Forze di Polizia"

Nel corso del 2018, i reati a Torino sono calati del 6%. Lo dice una ricerca pubblicata dal Sole 24 Ore, che attesta come il capoluogo piemontese ne abbia contati 128.186, ovvero circa 5.649 ogni 100mila abitanti.

Cifre che ci collocano comunque piuttosto in alto, nella classifica nazionale, alle spalle soltanto di Milano, Rimini, Bologna e Firenze. E davanti (anche se solo di due posizioni) a Roma, da cui ci divide soltanto Prato. Ma la tendenza è incoraggiante.

In particolare, calano del 7% i furti in abitazione (9754), così come in discesa sono i furti "con strappo" (1300, -5%) e i furti nel loro complesso, scesi del 12% attestandosi a 64.196, mentre i furti "con destrezza" sono scesi del 13% (13.937). Sono stati 54, invece, gli omicidi in ogni loro forma, cresciuti del 38%. E anche le violenze sessuali sono in aumento: 198 e +27%.

E la sindaca di Torino, Chiara Appendino, questi numeri ha voluto pubblicarsi sul proprio profilo Facebook, ringraziando le forze dell'ordine. "Prefetto, Questore e Sindaco devono confrontarsi ogni giorno con uno dei problemi maggiormente percepiti in ogni grande città: la sicurezza - ha scritto la prima cittadina e ha aggiunto - I furti risultano numerosi, ma in netto calo, mentre reati più gravi come omicidi e violenze sessuali, ci vedono in parti più basse della classifica, ma con dati in aumento. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le Forze di Polizia che lavorano ogni giorno proprio per garantire la nostra sicurezza".