Scomparsa una donna di 61 anni a Pecetto, ritrovata in buone condizioni

E' stata ritrovata, nella giornata di ieri, la persona di 87 anni di cui non si avevano più notizie dalle 20 di venerdì. Epilogo dunque a lieto fine, dopo tante ore di paura per i famigliari che avevano dato l'allarme ai vigili del fuoco, che si erano messi a setacciare la zona di Volpiano.



Sono durate invece tutta la notte le ricerche, questa volta a Pecetto, di una persona che si sarebbe allontanata da un centro per casi in situazioni di disagio che si trova nella zona dell'eremo. Questa persona si sarebbe allontanata volontariamente, ma in condizioni precarie e in un'area in cui ci sono zone pericolose in cui muoversi. Anche in questo caso, gli uomini dei vigili del fuoco e quelli del 118 sono riusciti a ritrovare la persona, una donna di 61 anni. E' in buone condizioni ed è stata portata a Chieri.