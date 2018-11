Esma: trasformo le mie esperienze e avventure in canzoni

Esma, al secolo Enrico Esma, canta e racconta le esperienze e le avventure della vita. Pubblica il suo primo album “Rivoluzione al Sole” nel 2014 e l’anno dopo acquista un biglietto di sola andata e intraprende un viaggio in giro per il mondo. Durante questa esperienza vive di sola musica facendo basking in Australia e Giappone vendendo più di duemila dischi. Da poco ha pubblicato il singolo “Tempesta” che anticipa “EP Ending”, lavoro che presenta sia l’atmosfera malinconica che quella “Happy” di ogni “Ending”.

Come Enrico è diventato Esma?

Ciao amici di Torino Oggi! Qui Enrico Esma in arte ESMA.

Direi che essendo il mio cognome son sempre stato Esma fin dalla nascita!! Scherzi a parte, dopo anni di militanza in band alternative rock, ho intrapreso nel 2012 il vero e professionale cammino come cantautore. Ho scelto perciò ESMA perché sembrava a tutti un soprannome più che un cognome, spesso anche una sigla ed ecco la motivazione di questa scelta. Infatti mi capita spesso di sentirmi domandare: “Cosa significa Esma?”.

Cosa ispira la scrittura dei tuoi testi?

Adoro leggere fra le increspature della quotidianità e trasformare le mie esperienze e avventure in canzoni per tutti. Infatti il mio sogno più grande è che un giorno una mia canzone condisca un momento importante della tua vita. In questi anni di viaggi ed esperienze stravaganti ho immagazzinato nella mia coscienza un’ampia serie di “sceneggiature”. Semplicemente vivendo ho intrapreso strade che mi hanno influenzato così profondamente da muovere la penna sul quaderno, le dita sui tasti e la voce a sgorgare libera fuori dalla gola. Ciò che canto è puro, è forte nei miei ricordi e profondo sulla mia pelle come tatuaggi, come cicatrici.

Nel 2014 pubblichi il tuo primo album e l’anno dopo hai viaggiato in giro per diversi continenti vivendo di musica. Come questa esperienza ha cambiato il tuo approccio alla musica?

Fare busking è la scoperta migliore di questi ultimi anni. Sul piatto mettiamo anche, che per noi italiani, l’opinione collettiva di chi fa musica è quella non di reale professionista ma di “appassionato/hobbista”. Figuriamoci quindi l’opinione di chi suona in strada!

In Australia come in Giappone ad esempio è invece super apprezzata, ho venduto 2200 CD in due anni semplicemente catturando il cuore con la mia voce e creando a volte folle che ostruivano il passaggio delle auto per il centro urbano. Un sogno!

Dal punto di vista tecnico questo modo di fare musica mi ha cambiato totalmente nell'approccio a gestire ed interagire con il pubblico, ma soprattutto ha temprato la mia stessa voce ampliandola nell'estensione tonale ed il mio approccio compositivo. Non dimenticherò mai quanti momenti di sconforto completamente cancellati da "angeli" giunti per la strada richiamati dalla mia musica. Mi ha reso un guerriero che al posto della spada ha la chitarra in mano!

“Tempesta” è una preview del tuo nuovo disco, anticipaci qualcosa su questo lavoro?

Tempesta è il primo singolo di “EP Ending”, un concept Ep. Rientrato in Italia dopo anni di musica all’estero ed in inglese ho ricominciato a scrivere in italiano. Questo lavoro è un Ep con sonorità Soul/ Blues/ Funk e contaminato dalla musica Elettronica.

Quattro tracce per quattro storie d'amore. Quattro piene d’amore, che sono però finite male, caratterizzate da stati d'animo e sound molto diversi fra loro. Si passa dall’entusiasmo e leggerezza della Disco Dance e della Funk fine ‘70, per arrivare a struggenti ed autunnali ballate fra pianoforte e sax attraversati da morbidi violini e taglienti versi passionali carichi di saturazione. Sono presenti anche Synth analogici e chitarre suonate su scogliere invernali.

Per realizzare “EP Ending” ho sentito l'esigenza di affidarmi a un team di produttori ed arrangiatori che potessero aiutarmi ad ottenere un prodotto di qualità. Sto parlando di Diego Perrone, musicista/arrangiatore spalla di Caparezza, e Gianni Condina, sound engineer per Subsonica, Levante, ecc. Ciò che volevo da questo Concept Ep era riuscire a racchiudere in un’unica opera sia l’atmosfera malinconica che quella “Happy” di ogni “Ending”, di ogni fine che immancabilmente ci trasforma, rimescola e macera in profondità restituendoci nuovi alla vita, fragili, ma carichi di sogni ed ingenuità. Il numero 4 non è casuale in questo mini album, perché ognuna delle 4 tracce, appartiene come alle 4 diverse stagioni o ai 4 lati di un quadrato. Per ogni traccia un videoclip, cucito addosso all’emozione che volevo trasmettere.

Differenze e analogie tra primo e secondo disco.

Il primo album “Rivoluzione al Sole” era molto alternative e grunge, per quanto la matrice fosse cantautorale. Amo e son fiero di quest’album d’esordio e vi confesso che un altro dei miei sogni più sentiti è avere luce di ritorno anche su questa produzione pregressa. Tranne qualche recensione positiva è rimasto praticamente sconosciuto ed è perciò che mi piacerebbe venisse riscoperto e valorizzato. Sul mio sito e su Youtube trovate dei video molto ben curati e potete farvi un’idea!

La tua Torino musicale e non.

Torino è oggi la capitale reale della musica in Italia. Dico questo non solo per i festival d’elettronica, ma per la quantità e la qualità di artisti locali che continuamente si affermano. Son molto lieto di far parte di questa scena, di giungere da questa radice “Taurinorum”. Ritengo, e spesso all’estero l’ho palesemente espresso, che la palestra più grande per ESMA artista sia stato formarsi a Torino. E da Torino parto, di nuovo, per un nuovo viaggio con destinazione l’Italia intera!

News, live in programma, appuntamenti.

Sicuramente e con immenso entusiasmo vi anticipo che il 23 Novembre uscirà ufficialmente “EP Ending” mentre il 3 Dicembre lo presenteremo live, io e la mia Band, al JAZZ Club di Torino. Nelle settimane successive se ne vedranno delle belle in quanto faremo uscire altri videoclip abbinati alle tracce dell’Ep.

Info su https://www.facebook.com/enricoesmamusic/