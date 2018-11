Flash mob dei giornalisti in piazza Castello: appuntamento martedì 13 a mezzogiorno

A Torino, martedì mattina, succede qualcosa di strano, forse di unico: scendono in piazza i giornalisti.

Perché alla fine, sembra chiaro, la colpa è sempre dei giornalisti. Che a dire il vero, come categoria, qualche peccato da farsi perdonare ce l'hanno, ma è altrettanto innegabile che di critiche ne hanno dovute "parare" da ogni lato. Anche solo nella storia recente, chi scrive sui giornali (cartacei o via Web), oppure lavora in tv, si è ritrovato nel mirino del centrodestra (Berlusconi), così come del centrosinistra (Renzi).

A chiudere il cerchio - o meglio, l'arco costituzionale - sono arrivati ultimi in ordine di tempo anche gli esponenti Cinque stelle, che a più riprese hanno attaccato testate e realtà giudicate "nemiche", ma che negli ultimi giorni - complice l'assoluzione della sindaca di Roma, Virginia Raggi - hanno dato sfogo a valutazioni ben più pesanti.

"Pennivendoli", "sciacalli" (infami o infimi, non sposta il punto) e addirittura - ci si passi la citazione - "puttane". Insomma: un attacco frontale nei modi oltre che nella sostanza come non se ne vedevano da tempo. O forse come non se ne sono mai visti.

E così è subito scattata l'ondata social, con tanti giornalisti (pubblicisti, professionisti, redattori o semplici collaboratori, cronisti o uffici stampa) che hanno fotografato e postato il proprio tesserino professionale, corredato da un proprio pensiero. Oppure senza ulteriore commento.

Ma la categoria ha deciso di andare oltre. E ha fissato sul calendario la data del 13 novembre. Come spiega la FNSI (Federazione nazionale stampa italiana), "Basta attacchi ai giornalisti. Gli insulti e le minacce di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non sono soltanto l'assalto ad una categoria di professionisti, ma rappresentano anche e soprattutto il tentativo di scardinare l'articolo 21 della Costituzione e i valori fondamentali della democrazia italiana. Una prima risposta pubblica agli attacchi del vicepremier Di Maio e di quanti pensano di poter ridurre al silenzio l'informazione italiana è fissata per martedì 13 novembre 2018".