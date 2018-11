Parella, comitati e Circoscrizione chiedono al Comune di accelerare su PalaVolley e riqualificazione (FOTO)

C'era grande attesa per l'incontro/dibattito organizzato, per oggi pomeriggio, dal Comitato Parella Sud-Ovest alla Parrocchia Santa Maria Goretti. All'ordine del giorno, infatti, uno dei temi più caldi per l'agenda politica circoscrizionale e non solo: la costruzione del nuovo Pala Volley e, più in generale, della riqualificazione dell'area compresa tra Corso Marche, Corso Francia, Via Pietro Cossa e Strada Antica di Collegno. La partecipazione è stata alta, con una sala gremita di politici, rappresentanti di organizzazioni del territorio e cittadini comuni.

Una delle soluzioni individuate per risolvere, almeno in parte, i problemi di tossicodipendenza, spaccio, prostituzione e decoro urbano in un quartiere a bassa densità abitativa e con la forte presenza di aree abbandonate è, appunto, la costruzione del nuovo impianto sportivo targato Volley Parella su un prato incolto di Via Madonna delle Salette: una struttura polivalente da 2000 posti, con 1000 metri quadrati di parcheggio, aperta tutto l'anno e a tutta la cittadinanza grazie ad una caffetteria, un'area fitness, una piscina ludica, un'area cani e un'area giochi per i bambini. Il presidente della società Gianluca Facchini, presente all'incontro, ha ribadito la propria posizione a riguardo: “Da vent'anni – ha dichiarato - vorremo costruire una nuova casa per far crescere la pallavolo a Torino, non sono più disposto ad aspettare”. La stessa richiesta è stata fatta, all'unanimità, dai rappresentanti dei Comitati (San Donato-Martinetto, Torino Bcps e Associazione Alta Parella) e ha trovato l'adesione politica bipartisan del Presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato e dei consiglieri circoscrizionali Lorenzo Puliè Repetto (PD) e Carlo Emanuele Morando (Lega). Quest'ultimo, in modo particolare, ha richiamato il Movimento 5 Stelle alla responsabilità politica di governo invitando i suoi rappresentanti a prendere una decisione definitiva sul tema.

Qual è, a proposito, la posizione del Movimento? La discussione interna sembra ancora lontana da una soluzione definitiva: mentre, qualche settimana fa, Fabio Gosetto invitava i suoi a “rispettare un programma che prevede la contrarietà al consumo di suolo pubblico”, oggi l'assessore all'ambiente della Città di Torino Alberto Unia e Cristina Seymandi del Tavolo di Progettazione Civica hanno preso tempo proponendo “soluzioni più immediate al degrado in attesa di una discussione più approfondita sull'opera”. Qualche novità potrebbe arrivare in settimana, come confermato dal consigliere comunale Marco Chessa: “Ci riuniremo in maggioranza aperta e affronteremo l'argomento cercando di trovare una soluzione condivisa. Personalmente sono favorevole per la sua valenza sociale, sportiva e di presidio del territorio”; la stessa idea è stata espressa anche dal consigliere circoscrizionale Federico Varacalli: “Siamo favorevoli – ha aggiunto – alla riqualificazione di questa zona e troviamo nel Volley Parella una soluzione accettabile viste tutte le aperture”.

Soddisfatto della riuscita dell'evento Lorenzo Paparo del Comitato Parella Sud-Ovest: “Non ci aspettavamo – ha commentato - questa partecipazione, siamo rimasti piacevolmente stupiti. Il problema riguarda il dialogo tra le parti politiche, il quartiere ha presentato le sue criticità e l'immobilismo serve solo a incrementare il degrado”.