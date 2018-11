Via Torricelli, piromane sorpreso dalla polizia mentre appicca il fuoco ai cassonetti della Crocetta

Non è riuscito ad allontanarsi in tempo il cittadino italiano di 47 anni visto da alcuni residenti del quartiere San Secondo alle 7 del mattino di giovedì scorso mentre appiccava il fuoco ad alcuni bidoni della differenziata in via Torricelli.

Gli agenti di polizia sono arrivati rapidamente, intercettando l'uomo in via Piazzi, fermandolo. Da un controllo, hanno rilevato altri piccoli incendi, in via Piazzi 50, in via Torricelli 31 e 27, in via Gian Domenico Cassini 62/C. Proprio il rogo appiccato in via Cassini, dove andavano in fiamme 7 buste contenenti materiale plastico e veniva danneggiato anche il vetro di una autovettura in transito, aveva destato l’attenzione di una dei condomini che abita al piano rialzato del palazzo, che aveva richiesto l’intervento della Polizia. Il piromane, senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di tre accendini: lo hanno arrestato per danneggiamento aggravato continuato.