Confartigianato Piemonte organizza il seminario “Impianti termici: nuove disposizioni in materia di Catasto e nuovi criteri per gli accertamenti e le ispezioni”

Venerdì 16 novembre alle ore 10, presso la sala Gropius del Lingotto Fiere, in occasione di RESTRUCTURA, si svolgerà un importante seminario regionale, organizzato da Confartigianato Imprese Piemonte, rivolto alle imprese di installazione e manutenzione degli impianti termici.

Programma

Ore 10.00 registrazione partecipanti

Ore 10.15 inizio dei lavori

Saluto del presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, Giorgio Felici

Saluto del Presidente di Confartigianato Piemonte termoidraulici, Fabio Bosticco

Relatori

Responsabile Settore sviluppo energetico sostenibile della Regione Piemonte, Silvia Riva: “Nuove disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezioni degli impianti termici”

Funzionari CSI Piemonte, Adelaide Ramassotto e Mariuccia Actis Dato: “C.I.T.: le novità introdotte per una migliore gestione dei dati”.

Funzionario settore Emissione e rischi ambientali della Regione Piemonte, Giuseppe Zulli:”Impiamti termici e qualità dell’aria: obblighi vigenti e prospettive future”

Ore 12.30 dibattito e conclusione dei lavori

L’incontro info/formativo sarà occasione per un approfondimento delle nuove disposizioni regionali in materia di accertamenti e ispezioni degli impianti termici, contenute nella Deliberazione Regionale n. 32-7605 del 28/9/2018 che ha accorpato in un unico documento, innovandole, le precedenti disposizioni regionali in materia di Catasto Impianti Termici (CIT), accertamenti, ispezioni e obblighi di comunicazione dei distributori di combustibile degli impianti termici, in modo da agevolare l’applicazione delle stesse in considerazione della normativa sempre più stringente e articolata emanata negli ultimi anni e rendere il quadro normativo regionale maggiormente coerente con le disposizioni statali e con quelle regionali in materia di tutela della qualità dell’aria.

Obiettivo ultimo della nuova normativa regionale è quello di migliorare l’efficienza e ridurre i consumi energetici degli impianti termici, con effetti positivi congiunti sulla riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti.

Tra le novità introdotte:

· eliminazione del bollino verde, peraltro già dematerializzato, e delle ispezioni sulle imprese di manutenzione precedentemente abilitate al rilascio del bollino;

· eliminazione dell’obbligo di compilare i dati catastali sul libretto di impianto;

· previsione nel corso delle ispezioni degli impianti termici condominiali del controllo sull’installazione delle termovalvole;

· previsione di disposizioni specifiche sulle emissioni di NOx e sul rendimento di combustione;

· previsione dell’istituzione di un tavolo di confronto in cui sono rappresentati le Autorità Competenti, le Associazioni artigiane e rappresentative dei consumatori, gli ordini e collegi professionali e l’ARPA;

· considerare i fornitori e i venditori di combustibile e di energia termica come distributori di combustibile con obbligo di comunicare i dati relativi alle utenze, al fine di consentire l’identificazione dei consumi dei clienti finali.

“Auspichiamo – sottolinea il Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, Giorgio Felici – che la nuova disciplina regionale consenta di raggiungere l’obiettivo proposto di migliorare l’efficienza di molti impianti di riscaldamento, soprattutto di edifici pubblici, oggi non in regola e così contribuire a ridurre ulteriormente le emissioni in atmosfera. Da sempre diciamo in tutte le occasioni che per riuscire a contenere il più possibile le emissioni di sostanze inquinanti e nocive, non sia sufficiente intervenire riducendo la mobilità dei cittadini attraverso divieti e imposizioni, peraltro senza adeguate misure compensative, ma anche sui numerosi edifici pubblici che per scarsa efficienza energetica degli involucri e scarso rendimento energetico degli impianti contribuiscono non poco a peggiorare la qualità dell’aria”.