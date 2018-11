Domani "Dalla parte opposta" di Valerio Vigliaturo alla libreria "Il Ponte sulla Dora"

“Dalla parte opposta. L'amore, l'immortalità e l'altrove" narra le vicende esistenziali di un uomo antipatico ai più, simpatico a pochi ma buoni.

Un outsider, da sempre considerato divergente, alla ricerca di conferme, una meta e un senso, tra le alterne fortune delle sue vicende amorose, il suo essere incompreso, gli interessi per le nuove tecnologie, le religioni, i viaggi, ma anche le esperienze con le droghe e il sesso, attraverso una trasgressione consapevole. Connesso con l’infinito, catapultato sulla terra come un “reporter onnisciente venuto dallo spazio” (Ferlinghetti), fatica a vivere secondo le regole dei mortali e attende di essere trasferito nella redazione stellare di un altro pianeta. La scoperta del progetto Global Future 2045 gli consente finalmente di cambiare vita, abbandonando il proprio corpo per smaterializzarsi in una macchina o in un robot. E solo l’incontro con una donna ideale potrà proiettarlo verso il romanticismo di una nuova esistenza.



Si terrà domani, martedì 13 novembre, alle ore 18 presso la libreria "Il Ponte sulla Dora" di via Pisa 46 a Torino la presentazione del romanzo "Dalla parte opposta" di Valerio Vigliaturo pubblicato a maggio 2018 da Augh! Edizioni (marchio editoriale di Alter Ego Edizioni di Viterbo http://www.aughedizioni.it/frecce/dalla-parte-opposta), attraverso letture e uno showcase di brani cantautorali (Rino Gaetano, Luigi Tenco, Gipo Farassino) e originali dell'autore.



L'opera prima dello scrittore di Chieri è un romanzo di formazione a sfondo autobiografico proiettato in un futuro postumano, attraverso una scrittura metatestuale e jazzistica con digressioni saggistiche, versi poetici e tweet: