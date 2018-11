Regionali 2019, Grimaldi (LeU): "Se qualcuno ha già deciso che un'alleanza progressista non può esistere, non cerchi pretesti"

"Sono capogruppo di Liberi e Uguali e Segretario di Sinistra Italiana in Piemonte. Ma, a differenza di molti politici, so bene che non posso parlare solo a titolo personale, anche per questo ci saranno luoghi e modi migliori delle colonne dei giornali per replicare a quello che abbiamo letto. Vorrei solo ricordare che la nostra disponibilità a trovarci presto, per capire se ci sono le condizioni per non regalare alla Lega e ai loro alleati di Forza Italia l’ultima Regione del nord Italia, non è infinita". Sono le parole di Marco Grimaldi in vista delle Regionali 2019.

"Se qualcuno - dice Grimaldi - ha già deciso che un’alleanza progressista contro le disuguaglianze non può esistere, non cerchi pretesti: lo dica subito, così evitiamo di perdere tempo, oltre alle elezioni".