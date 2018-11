La prima ragazza italiana a salire sul palco Ted-Ed Usa è di Torino

Il 17 novembre, per la prima volta sul palco TED-Ed di New York, in occasione del “TED-Ed Weekend”, un evento organizzato dall’omonima organizzazione con cadenza annuale per dare voce ai giovani speaker, dopo una selezione che coinvolge più di 130 nazioni, oltre 7,000 TED-Ed Club ed almeno 75,000 ragazzi in età scolastica, ci sarà Sofia Guidi, una giovane studentessa di Torino che ha partecipato alla prima edizione di Torino TED-Ed Club ed a conclusione del ciclo ha esposto lo stesso Talk che andrà a raccontare negli USA all’evento finale tenutosi presso la Scuola Holden di Storytelling di Torino ad aprile del 2017.

Torino TED-Ed Club nasce nel 2016 dalla volontà di Gabriela Alvarez, TED advocate su tutti i fronti: attuale licenziataria e curator di Torino TED-Ed Club nonché “TED-Ed Club Leader for Italy in an Advisory Role” per conto di TED-Ed USA, membro attivo del Comitato Paritetico MIUR-TEDEd e del gruppo di lavoro creato per l’organizzazione di TEDxYouthRoma 2019.

COS'E' TED-Ed

Questo tipo di esperienza attiva ha come “mission” la stimolazione creativa dei ragazzi per orientarli e sensibilizzarli verso argomenti di rilevanza mondiale a IivelIo umanistico, artistico, tecnologico, filosofico e politico. Oltre questo, i ragazzi vengono invitati ad acquisire e/o perfezionare competenze nel “public speaking”, nella lingua inglese (quando il programma viene svolto in lingua inglese in paesi non anglofoni), ricevendo anche nozioni sulla parte tecnologica

che costituisce il format dei TED talk e sulla creazione delle proprie presentazioni. E’ previsto infatti che siano gli stessi ragazzi i responsabili della produzione dei contenuti delle loro presentazioni.

La rete globale di TED-Ed conta oltre 250.000 insegnanti che hanno portato il mondo di TED nelle loro scuole ispirando i propri studenti e incoraggiandoli ad esprimere Ie proprie idee e a condividerle con gli altri. Nel caso di Torino TED-Ed Club, a completamento del percorso, i ragazzi salgono sul palco e fanno i loro Talk durante un evento creato appositamente per loro, aperto al pubblico. Lo scorso anno l’evento è stato ospitato dalla Scuola Holden di Torino, nel 2018, grazie al Patrocinio della Città di Torino, si è svolto al Teatro Vittoria.

Per il 2019, grazie alla nostra partnership con il Museo Egizio, l’evento conclusivo sarà ospitato nella Galleria dei Re.



La terza edizione di Torino TED-Ed Club

Gli incontri di Torino TED-Ed Club si svolgono ogni venerdì, dalle 17 alle 19, presso la propria sede in via Papacino, 2, ed il percorso formativo ha una durata di circa 6 mesi (l’Evento finale è previsto per il mese di aprile 2019). Il programma prevede laboratori dette “esplorazioni che si svolgono presso la sede di Torino TED-Ed Club in via Papacino 2, nei quali i partecipanti seguono un percorso strutturato alla fine del quale acquisiscono lo “skill” di public speaking, della scrittura creativa propedeutica a questo tipo di attività, migliorano la loro conoscenza della lingua inglese, e vengono istruiti a preparare le loro presentazioni in vista dell’Evento finale grazie alla collaborazione con Tania Ciurca e Riccardo Antonino (docente di Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di comunicazione - Politecnico di Torino) professionisti attivi nell’ambito della comunicazione e del Visual design.



Le iscrizioni sono ancora aperte!

I corsi sono rivolti a studenti delle scuole elementari, medie e del liceo.



Per ulteriori informazioni scrivete a torinotededcIub@gmaiI.com oppure su FB @Torino TED Ed Club Seguiteci su FB @Torino TED ED CLUB e anche su www.torinotededcIub.com