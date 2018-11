Si chiama Myrtille, l'angelo a 4 zampe che salva i suoi simili dai bocconi avvelenati (FOTO)

Myrtille ha il pelo chiaro di tanti colori e gli occhi dolci, è un cane pastore australiano, ma soprattutto - a modo suo - è un supereroe. La sua attività, infatti, arrivata dopo tanto addestramento è quella di salvare i suoi simili a quattro zampe dall'insidia dei bocconi avvelenati e dunque da morte quasi certa.

Ha fatto il suo "debutto" oggi pomeriggio, quando si è svolta in alcune aree verdi di Torino l’esercitazione dell’unità cinofila antiveleno del Servizio Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino, messa in campo a seguito delle segnalazioni di “polpette avvelenate” contro animali sgraditi ad alcune persone, giunte alla Polizia Municipale del capoluogo.



L’unità cinofila antiveleno è composta dall’istruttore direttivo di vigilanza Carlo Geymonat e appunto da Myrtille, di cui Geymonat è conduttore e proprietario. L’attività dell’unità cinofila antiveleno si svolge in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Antiveleno regionale. L’esercitazione serve a testare la capacità del cane di riconoscere con il suo fiuto molto sensibile eventuali bocconi avvelenati.



Myrtille ha tre anni e mezzo e il suo lavoro quotidiano al fianco di Carlo Geymonat è quello di rintracciare esche avvelenate o contenenti materiale tagliente, come chiodi o vetro, che molto spesso vengono seminate tra i boschi per contrastare, in modo del tutto illegale, la presenza dei lupi o di altri canidi predatori. Ha già all’attivo molte attività sul campo, nei comuni di Sauze d’Oulx e Bardonecchia, dove ha dato prova della sua abilità e soprattutto dell’importante rapporto creato con il suo padrone. “É un rapporto molto importante quello tra uomo e cane, - racconta Carlo Geymonat - perché è quello che ha reso possibile addestrarla nel modo più corretto e che le permette di svolgere la sua attività proprio come se fosse un gioco, anche durante le azioni preventive che svolgiamo su tutto il territorio provinciale”.