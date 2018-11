Giro di vite della Municipale contro i torinesi indisciplinati al volante: nel 2018 oltre 452 mila multe per malasosta e violazioni

Ben 69.723 multe per eccesso di velocità, 18.358 per il mancato rispetto dei sensi unici e 3.005 per il mancato rispetto dei semafori: anche per il 2018 i torinesi si confermano indisciplinati al volante.

Sono questi alcuni dei dati consuntivi delle attività svolte dalla Polizia Municipale nei primi otto mesi di quest’anno, forniti questa mattina a Palazzo Madama in occasione del 227° anniversario di fondazione del corpo. In totale sono state riscontrate oltre 452 mila multe per violazioni varie al codice della strada, di cui 144 mila 680 per mala sosta – a cui si aggiungono le 151.400 comminate dagli ausiliari Gtt - e 307 mila 830 per norme di comportamento alla guida (es mancanza di cinture di sicurezza, uso del cellulare al volante). Dati in netta crescita rispetto al 2017, quando erano 73.940 sanzioni per violazioni varie al codice della strada e più di 97mila per "malasosta". Numeri che evidenziano una maggior spregiudicatezza al volante e minor senso civico, ma anche aumento dei controlli da parte dei Civich torinesi.



I veicoli abbandonati rimossi sono stati 162, mentre sono stati rimossi 4356 veicoli dei quali 650 lasciati sui posti riservati ai disabili. I veicoli restituiti sul posto sono stati invece 2809.



Scende il numero degli incidenti, che passa dai 3.728 dello scorso anno (con 3.183 feriti e 32 deceduti, per 7.595 veicoli coinvolti) ai 3.539 del 2018 (2.989 feriti, 24 morti e 7.245 veicoli coinvolti). I controlli per guida sotto l’effetto di alcol o droghe sono stati 6 mila, con 253 sanzioni.

Nell’ambito della tutela al consumatore, la polizia ambientale ha controllato più di mille attività, con oltre 200 sequestri . Le attività di polizia giudiziaria sono state 2 mila 144.

“Quello che mi colpisce sempre –ha commentato l’assessore comunale alla Polizia Municipale Roberto Finardi –e vi caratterizza è la trasversalità dei contesti in cui operate.”