Il signore del rap italiano, J-Ax, aprirà l’Open season di Prato Nevoso 

Sarà J-Ax la star dell’ “Open Season” a Prato Nevoso. L’appuntamento, come da tradizione, è per l’8 dicembre, da sempre la data dell’inizio della stagione sciistica in Piemonte. Manca un mese all’evento ma alla Prato Nevoso spa hanno già definito nei dettagli lo show che ormai è diventato un appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati di sci ma per le migliaia di persone attese in Conca per il via ideale alla stagione targata 2018-2919. E al taglio del nastro sono attesi a Prato Nevoso anche i vertici regionali del Piemonte e della Liguria.

Ma l’Open season comincerà all’ora di pranzo. E dunque a tavola con lo “Show cooking gustomontagna” la grande rassegna del gusto che la Prato Nevoso spa organizza da alcuni anni per offrire a turisti e sciatori cene con menu gourmet nelle baite e nei ristoranti di Prato Nevoso, firmate da i più rinomati chef stellati. In tutto saranno sette appuntamenti che si dipaneranno per l’intera stagione invernale. L’appuntamento è alla mezza.

Poi spazio ai più piccoli, con Asso - la mascotte della stazione sciistica - nel ruolo di mattatore dalle due e mezzo in poi. Alle 15.30 ci sarà spazio per un’iniziativa benefica che Prato Nevoso ha messo in campo insieme con l’ospedale infantile Gaslini di Genova. Poi dalle 16 ancora musica e giochi. E dalle 20 comincerà la lunga maratona dell’Open Season. Ad aprirla i dj di RDS, la radio ufficiale di Prato Nevoso. Poi l’esibizione live dell’attesissimo J-Ax. Dopo il grande ospite che ha mosso i primi passi nel duo “Articolo 31”, altra musica per ballare in Conca fino a notte fonda.

“Siamo al lavoro da mesi per far sì che anche questa edizione dell’Open season sia all’altezza delle aspettative. Noi abbiamo lavorato al meglio per creare le condizioni per trascorrere una giornata e, in particolare, una serata in piacevole compagnia con gli amici di Prato Nevoso - dice Alberto Oliva, direttore marketing della Prato Nevoso Spa - Confidiamo in un 8 dicembre baciato dalla neve, della quale ne abbiamo avuto un assaggio in questi giorni”.

Link evento ufficiale facebook:

https://www.facebook.com/events/261576804407534/

Link sito internet dedicato:

https://openseason.pratonevoso.com/