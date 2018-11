Oltre 130 titoli, di cui 34 anteprime mondiali e 59 nazionali: svelato il programma del Torino Film Festival (FOTO)

Quando manca poco più di una settimana all'inaugurazione, il Torino Film Festival svela i segreti della sua 36esima edizione. Che porterà sullo schermo, tra gli altri, tre film italiani in anteprima mondiale: si tratta dei lungometraggi diretti da Elisabetta Sgarbi, Bonifacio Angius e Daniele Segre, che saranno presentati nella sezione "Festa Mobile".



Il "guest director" sarà Pupi Avati: il regista, sceneggiatore e scrittore bolognese presenterà la sezione “Unforgettables”, dedicata ai titoli che mescolano musica e cinema, le sue grandi passioni.



Quindici sono i film in concorso, di cui un italiano: l'esordio alla regia di Valerio Mastandrea. Ma l'offerta è davvero molto varia: 133 lungometraggi, 23 mediometraggi e 22 corti per 9 giorni totali di programmazione. Di questi, 36 sono opere prime o seconde, 34 sono anteprime mondiali, 23 internazionali e 59 anteprime italiane, selezionate tra più di 4.000 film visionati.

“Il Tff è uno dei Festival più importanti del nostro paese - dichiara l'assessore alla Cultura del Comune di Torino, Francesca Leon - che ha anche il grande merito di aver coinvolto i giovani filmmaker di Torinofilmlab”. “Sono molto felice della scelta come guest director di Pupi Avati - aggiunge la sua collega in Regione, Antonella Parigi - ma in particolare mi preme sottolineare l'importanza della serata del premio Carlo U. Rossi, che abbiamo sostenuto con entusiasmo”.



Ad aprire la rassegna, venerdì 23 novembre al cinema Massimo, sarà il film "The front runner" di Jason Reitman. A chiuderla, sabato 1° dicembre, al Reposi, il film "Santiago, Italia" di Nanni Moretti.



Per il resto, il Tff mantiene la formula vincente degli anni passati. Oltre ai 15 film in concorso, collocati nella sezione "36" (è la 36esima edizione del Tff), ecco le sezioni "Festa Mobile" con i film selezionati da Emanuela Martini, "After hours" dedicata ai film horror, "Unforgettables" con i preferiti di Pupi Avati, TFFdoc per i documentari e ItalianaCorti per i cortometraggi. Ritorna anche l'onirica sezione "Onde", quest’anno curata dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo che propone i lavori di alcuni registi-artisti, mentre le novità sono il tributo a Powell&Pressburger e la retrospettiva su Jean Eustache.



Appuntamento particolare è quello con i cortometraggi: gli appassionati del genere non possono mancare l’evento di sabato 24, alle 15.30 al Cinema Reposi, con "All you need is short", selezione di corti internazionali inediti in Italia.



La direzione del Festival è anche quest'anno affidata a Emanuela Martini. Il presidente della Giuria sarà Mia Zhang-ke.



Sabato 24 ci sarà la notte horror. Che quest'anno avrà come tema "Maniac!".Appuntamento da mezzanotte alle 6 del mattino con una cavalcata di film di paura.