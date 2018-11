Sfogo razzista contro i rom sui social, si difende l'assessore di Ivrea:"Scritto in un momento di rabbia"

"Si tratta di parole scritte in un momento di grande rabbia e panico, a seguito di un brutto furto, il primo che io abbia subito". Così Giorgia Povolo, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Ivrea risponde alle critiche sollevate da un suo post risalente a gennaio 2018, quando era "privato cittadino". L'esponente della giunta Sertoli su Facebook aveva scritto su facebook:"Zingari di m....,zecche e parassiti capace di spolpare tutto. Vi auguro calorosamente che cercando di rubare qualcos'altro una tagliola possa mozzarvi le mani non all'altezza del polso, ma del gomito."

"Veder violato uno spazio per me considerato privato e intimo, -spiega Povolo - avere la consapevolezza che con quella valigetta rubata non erano andati persi solamente degli oggetti simbolici ma anche dei ricordi di valore personale, ad inizio di quest'anno ha suscitato in me una grande angoscia." "Angoscia -continua - che mi ha portato a catapultarmi a casa con il terrore che i 70 km di distanza potessero diventare un buon vantaggio per i malintenzionati che erano in possesso di chiavi e documenti vari, dove veniva anche riportato l'indirizzo della mia abitazione. Ovviamente questo momento anticipava solamente l'arrivo di una lunga notte passata con gli occhi sgranati ad ascoltare ogni piccolo rumore, ma soprattutto una notte vissuta con il terrore che potesse seguire una visita indesiderata." L'assessore eporediese sottolinea dunque come quelle frasi siano state "scritte in un momento di rabbia." Se fosse stata lucida - aggiunge -:"mai avrei pensato di scrivere determinati stati."