Parte il progetto "Valore all'esperienza" per valorizzare i talenti per golosi

Sabato 10 novembre a Chieri, nella giornata inaugurale della Fiera San Martino, il CIOFS-CIOFS-Centro Italiano Opere Femminili Salesiane del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e la Scuola Malva Arnaldidi Bibiana hanno presentato il progetto transfrontaliero ALCOTRA “VALE-Valore all’esperienza”. Il progetto è stato ideato per cogliere le prospettive di sviluppo e le esigenze del settore della pasticceria e della gelateria in Piemonte e in Costa Azzurra, in particolare nella Città Metropolitana di Torino e nel Départementdes Alpes-Maritimes, il cui capoluogo è Nizza. In occasione del lancio della seconda edizione del percorso formativo binazionale, che avrà inizio a dicembre al CIOFS “Santa Teresa” di Chieri, si è svolto il seminario a partecipazione gratuita “Ne VALE la pena! I prodotti di eccellenza nella gelateria e nella pasticceria”. Martedì 13 novembre a Cavour nel salone comunale di piazza Sforzini, nell’ambito della manifestazione “Tuttomele”, era invece in programma un dibattito sul “valore” della frutta nella pasticceria e nella gelateria e sull’esperienza gustativa connessa, a cura della Scuola Malva Arnaldi.