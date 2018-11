Tav, Foietta: "Chi dice che la linea storica va bene è come se dicesse che gli asini volano"

"Io penso straparli chi racconta oggi che la linea storica tra Francia e Italia va bene. E come se dicesse che gli asini volano." A dirlo è il commissario straordinario per la Torino-Lione Paolo Foietta, intervenuto oggi a Torino Incontra per la presentazione dei contributi tecnici dell'Osservatorio per la Tav, trasmessi al governo.

Accanto a numeri e grafici Foietta ha voluto ribadire la sua posizione, mostrando tre immagini contenute del documento Quaderno 11, inviato al Ministero dei Trasporti. "Le vecchie "gallerie" - ha spiegato - sono incompatibili con gli standard di sicurezza europei. Da oggi all'interno è attivo il divieto di incrocio tra i treni merci/passeggeri". Di fatto attualmente è disponibile un solo binario: secondo le ultime analisi condotte da RFI oggi la capacità effettiva complessiva della linea è di 94 treni al giorno, di cui circa 60 destinabili alle merci.

"Il tunnel - si legge poi a pagina 91 del Quaderno - non è dotato di uscite di sicurezza , né di percorsi di esodo “funzionali” in caso di incidente lungo il binario, né di impianti di ventilazione forzata per la gestione dei fumi, da attivare in caso di incidente/incendio; dotazioni indispensabili sulle linee miste che trasportano merci pericolose". La possibile realizzazione è stata anche esaminata nel 2012, ma poi abbandonata "per la complessità dell'intervento".