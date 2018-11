Casa Pound denuncia la discarica a cielo aperto tra Settimo e Chivasso

"La situazione è diventata insostenibile - spiega il referente di CasaPound Italia per La cintura Nord di Torino, Domenico Giraulo - vere e proprie discariche a cielo aperto lungo tutta la tratta in entrambi i sensi, in particolare nelle piazzole di sosta. Il tutto documentato con un dettagliato reportage fotografico. La zona deve essere immediatamente bonificata sia per una questione di decoro, sia per la salute dei cittadini. In caso di mancata risposta da parte delle istituzioni ci attiveremo noi, come sempre, per risolvere il problema".