Infiltrazioni d'acqua all'IIS Birago di corso Novara: "Problema di lieve entità"

Il servizio di Edilizia scolastica della Città Metropolitana precisa alcune cose in relazione all'intervento dei vigili del fuoco, nei giorni scorsi, presso l’IIS Birago di corso Novara.

“Si premette che il problema era veramente di lieve entità, dovuto alla ciclica presenza di fogliame trasportato in occasione dei noti ricorrenti eventi meteorici. In presenza di un gocciolamento non definibile a priori dal basso, nell'intenzione di tutelare i passanti transennando la zona con alcuni paletti, il personale della scuola ha chiesto parere dei Vigili urbani di zona che hanno suggerito di chiamare i Vigili del fuoco. Si evidenzia che al momento del sopralluogo dei Vigili del fuoco buona parte del personale tecnico della scuola, docenti ed alunni non erano presenti in quanto impegnati in gita di istruzione fuori Torino, pertanto, forse, le informazioni fornite ai Vigili del fuoco e quindi agli organi di stampa non sono state del tutto puntuali, soprattutto in merito alla chiusura delle tre aule, delle quali infatti non è stato neanche possibile reperire le chiavi.

I fatti sono questi:

-non c'è stata nessuna caduta di intonaco;

- la Città Metropolitana di Torino è intervenuta immediatamente (alle 9:35 erano già presenti i tecnici);

-il marciapiede è stato transennato dalla ditta chiamata prontamente dal dirigente del servizio Edilizia scolastica della Città metropolitana;

-le tre aule, al momento non necessarie per le esigenze didattiche, erano già chiuse dal mese di febbraio (in attesa dell'asciugatura per poter procedere al ripristino), a causa di una infiltrazione pregressa già risolta.e dovuta a un intasamento in un pluviale per la presenza di un piccione morto, tant'è che il personale non trovava nemmeno le chiavi delle aule e i Vigili del fuoco non hanno potuto vederle, ma hanno ritenuto di mantenerle chiuse fino al ripristino completo; in ogni caso l'infiltrazione non ha interessato nessuna delle tre classi;

- i Vigili del fuoco non sono saliti sul tetto: hanno operato nel cornicione liberando il pluviale intasato dalle foglie degli alberi del corso, di altezza superiore all'edificio e quindi forieri di ricorrenti problemi soprattutto nel periodo autunnale, fatto che i Vigili del fuoco hanno evidenziato al tecnico del Comune di Torino presente al sopralluogo".